Senior Project Manager
Saab Aktiebolag / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2026-06-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab Naval i Helsingborg är inne i en expansiv period och nu söker vi en senior projektledare som vill vara med och driva utvecklingen och leveransen av våra mjukvaruprodukter. Hos oss blir du en nyckelperson i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam där vi utvecklar komplexa, högteknologiska träningssystem som förbereder ubåtsbesättningar för verkliga scenarier. Vi bygger framtidens simulatorer samt mjukvara, appar och tjänster för system för farkoster under och över vattenytan.
I den här rollen tar du helhetsansvar, från koncept och planering till leverans. Vi tror att riktigt bra resultat skapas när kunniga människor trivs och litar på varandra. För att lyckas här behöver du trivas med att kombinera den affärsmässiga biten - som kundkontakt, ekonomi och tidsramar - med att finnas till hands för utvecklingsteamet i vardagen. Det iscensätter det lugn och den struktur teamet behöver för att kunna fokusera på att builda bra mjukvara. Du blir en viktig brygga mellan teknik, verksamhet och slutanvändare, och bygger långsiktiga relationer i nära samarbete med produktledning och teknikorganisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Projektledning: Planera, leda och driva projekt från start till leverans. Du ansvarar för tidplan, budget, resurser, riskhantering och rapportering - och ser till att målen nås enligt krav och tidsramar.
Kund- och stakeholderhantering: Bygga och vårda relationer med kunder, samarbetspartners och interna intressenter. Säkerställa att kundens behov förstås, hanteras och omvandlas till värdeskapande lösningar.
Teamcoaching och facilitering: Stödja och coacha teammedlemmar, skapa en kultur av samarbete, lärande och ansvarstagande samt säkerställa att agila principer och arbetssätt efterlevs.
Strategisk alignering och samverkan: Arbeta nära arkitekter, systemingenjörer och tekniska experter för att säkerställa att projekten stödjer Saabs strategiska mål och är i linje med den övergripande arkitekturen.
Tillsammans med teamet ta ansvar för helheten - från struktur och daglig uppföljning till beslut som gör vardagen enklare för både slutanvändare och kollegor.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Helsingborg och arbetet sker på plats. Kortare resor förekommer i tjänsten vid behov, främst inom Skåne.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som är en trygg projektledare med stabil teknisk förståelse och ett genuint intresse för människor. I den här rollen handlar ledarskap inte om att synas och höras mest, utan om att lyssna, skapa ordning i komplexitet och se till att teamet har vad de behöver för att göra ett bra jobb. Du är prestigelös i ditt arbetssätt och känner dig bekväm med att fatta beslut, samtidigt som du är lyhörd för andras expertis och perspektiv.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av projektledning inom mjukvaruutveckling eller komplexa tekniska miljöer.
God förståelse för planering, budgetering, riskhantering samt agila arbetssätt (såsom Scrum eller SAFe).
Erfarenhet av eller ett starkt intresse för marina system, simuleringsteknik eller avancerade mjukvarulösningar.
Utmärkta ledarskaps-, kommunikations- och samarbetsförmågor på både svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid din personliga potential och ditt driv. Hos oss finns det stort utrymme att växa och påverka.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Garnisonsgatan 23 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB katarina.kahre@saabgroup.com Jobbnummer
9951112