Senior Project Manager

Senior projektledare - Strategiska kommersiella initiativ
Om rollen
Vi söker en mycket kompetent senior projektledare med bakgrund inom managementkonsulting för att leda strategiska kommersiella initiativ från idé till beslut och genomförande.
I denna roll kombinerar du stark strategisk förmåga med operativt genomförande och driver självständigt flera initiativ parallellt. Du kommer att spela en nyckelroll i att identifiera tillväxtmöjligheter, lansera nya produkter och tjänster samt förbättra effektiviteten mellan olika funktioner.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda strategiska kommersiella projekt från start till mål
Identifiera och utvärdera nya tillväxt- och kundlojalitetsmöjligheter
Definiera projektomfång, roadmaps, milstolpar och ansvar
Driva implementering över flera funktioner
Säkerställa framdrift, momentum och samsyn bland intressenter
Ta fram högkvalitativt beslutsunderlag för ledningsgruppen
Driva genomförande tills mätbar affärseffekt uppnås
Proaktivt hantera risker och beroenden
Exempel på initiativ
Lansering av nya produkter, tjänster och kommersiella erbjudanden
Tillväxt- och churnreducerande initiativ
Utveckling av nya koncept och go-to-market-strategier
Effektivisering av tvärfunktionella arbetssätt och processer
Förväntade leveranser
Prioriterade initiativroadmaps
Affärscase och finansiella modeller
Leverantörsutvärderingar och rekommendationer
Detaljerade projektplaner
Framgångsrikt lanserade produkter och tjänster
Obligatoriska krav

Erfarenheter
Minst 8 års relevant erfarenhet inom managementkonsulting, verksamhetstransformation, projektledning eller kommersiell utveckling
Dokumenterad erfarenhet av att leda strategiska, tvärfunktionella initiativ
Stark erfarenhet av att driva implementering och leverera resultat
Kompetenser
Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
Avancerade kunskaper i PowerPoint och Excel
Strukturerat arbetssätt inom projektledning
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
