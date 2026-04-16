Senior Project Manager - Strategic Commercial Initiatives
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Telenor har levererat kommunikationslösningar sedan 1855 och är idag ett av världens största telekombolag med verksamhet på åtta marknader och 158 miljoner kunder världen över. I Sverige är Telenor en av de ledande teleoperatörerna med ett rikstäckande fiber- och mobilnät och cirka 1 500 anställda.
Telenor befinner sig just nu mitt i sin största nätmodernisering någonsin, med 5G utbyggt till 99,9 procents befolkningstäckning och 90 procent av Sveriges yta. Det är ett bolag i rörelse - med tekniken, marknaden och samhället.
Telenor Sverige erbjuder en dynamisk arbetsmiljö i en bransch som ständigt utvecklas, med möjlighet att bidra till samhällets digitala infrastruktur på riktigt.
Om rollenVi söker en Senior Project Manager - Strategic Commercial Initiatives med bakgrund inom management consulting som ska leda strategiska kommersiella initiativ från idé till beslut och genomförande.
I rollen kombinerar du stark strategisk höjd med ett tydligt genomförandefokus och driver flera initiativ parallellt med hög grad av självständighet. Du har en central roll i att identifiera tillväxtmöjligheter, lansera nya produkter och tjänster samt förbättra effektiviteten i tvärfunktionella samarbeten.
Roll och ansvar
Som Senior Project Manager kommer du bland annat att:
Leda strategiska kommersiella projekt end-to-end
Identifiera och utvärdera nya tillväxt- och retentionsmöjligheter
Definiera projektomfattning, roadmaps, milstolpar och ägarskap
Driva implementation över flera funktioner
Säkerställa framdrift, momentum och intressentalignment
Ta fram beslutsunderlag av hög kvalitet för senior ledning
Driva genomförande tills mätbar affärseffekt uppnåtts
Proaktivt hantera risker och beroenden
Prioriterade initiativroadmaps
Affärscase och finansiella modeller
Leverantörsutvärderingar och rekommendationer
Detaljerade projektplaner
Framgångsrikt lanserade produkter och tjänster
KompetenskravObligatoriska krav:
Minst 8 års relevant erfarenhet inom management consulting, affärstransformation, projektledning eller kommersiell utveckling
Dokumenterad erfarenhet av att leda tvärfunktionella strategiska initiativ
Stark erfarenhet av att driva implementation och leverera resultat
Mervärdeskrav:
Erfarenhet från telekom, abonnemangsbaserade affärsmodeller eller digitala konsumentvarumärken
Bakgrund från ledande konsultbolag såsom Accenture, Capgemini, Deloitte eller motsvarande
Erfarenhet av tillväxtarbete, churnreducering, kundlivscykelhantering eller produkt- och tjänstelanseringarDina personliga egenskaper
Stark ägandekänsla och förmåga till självledarskap
Hög drivkraft med tydligt fokus på genomförande
Strukturerad, pragmatisk och hands-on
Kommersiellt sinne med god affärsförståelse
Mycket god samarbetsförmåga
Resilient och anpassningsbar i en föränderlig miljö
Tydlig, trygg och ödmjuk kommunikatör
UppdragsinformationUppdragsperiod: 1/5 - 31/10 2026
Omfattning: 100%
Placeringsort: Solna
AnsökanSkicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
