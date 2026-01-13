Senior Programledare och förändringsledare
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior programledare och förändringsledare till ett större organisationsförändringsprogram inom offentlig sektor. Uppdraget är en del av en bred förändringsresa med fokus på framtidssäkring, stärkt samverkan och tydligare styrning. Förändringen innebär att en teknisk driftverksamhet renodlas och att servicefunktioner omorganiseras till en annan del av organisationen.
Förändringen berör cirka 300 medarbetare och omfattar både styrning, organisation, arbetssätt och stödprocesser. Du får en central roll i att driva programmet framåt, skapa struktur och tempo i genomförandet samt säkerställa att berörda delar av verksamheten är förberedda inför överlämningar och drift.
ArbetsuppgifterSäkerställa att tidplan och genomförande håller samt samordna resurser kopplade till programmet.
Planera, samordna och koordinera aktiviteter som krävs för att genomföra organisationsförändringen.
Leda och koordinera arbete inom exempelvis:
Organisationsstruktur och ansvarsfördelning mellan olika delar av organisationen.
HR och bemanningsfrågor.
Ekonomi och styrning.
Överflytt av informationstillgångar, ärenden, avtal och tillstånd.
Anpassningar av IT-system.
Lokal- och arbetsplatsrelaterade frågor.
Ansvara för hantering av kritiska moment såsom riskbedömningar och inslag av förändringsledning.
Identifiera och planera kommunikationsbehov internt och externt.
Bidra till tidig utformning och tillsättning av ledningsorganisation och kritiska nyckelkompetenser för att möjliggöra samverkan och successiv överlämning.
KravSenior erfarenhet av förändringsarbete i offentlig sektor.
Bred erfarenhet av styr- och ledningsarbete.
Erfarenhet av organisationsutveckling.
Erfarenhet av processledning samt mätning/uppföljning av resultat och kvalitet.
Erfarenhet av komplexa organisatoriska förändringar i stora eller medelstora kommuner.
Erfarenhet av frågor kopplade till lednings- och styrsystem samt politikens roll i dessa.
MeriterandeErfarenhet av att etablera eller förändra ledningsorganisationer och nyckelkompetenser i tidiga faser av förändringsprogram.
Erfarenhet av samverkansprocesser med fackliga parter i större organisationsförändringar.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
