Senior Produktionstekniker
2025-11-12
Nammo-koncernen har ca 4.000 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 600 anställda. Siterna Karlskoga och Lindesberg utvecklar och producerar Large Caliber Systems (LCS). Idag är vi ca 250 anställda.
Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Skulle du trivas i en omväxlande roll där teknik och förbättringar är en stor del av vardagen? Nu söker vi vår nästa Produktionstekniker.
Nammo kan erbjuda ett självständigt och utvecklande arbete där du får en aktiv roll i utvecklingen av vår produktion. Du får möjlighet att växa både professionellt och personligt i en framgångsrik och expanderande verksamhet med korta beslutsvägar och framtidsoptimism.
Om rollen
Enheten i Karlskoga befinner sig i en kraftig expansion vilket ställer högre krav på en störningsfri och effektiv produktion ur ett produktionstekniskt perspektiv. I rollen som senior produktionstekniker får du en central roll i vår verksamhet. Du kommer att fungera som strategisk produktionsteknisk support gentemot vår produktion, våra produkt- och kontraktskontor samt mot inköp och kvalitet. Du kommer också att delta och svara upp för produktionstekniska underlag samt produktionsomställningar.
Övriga ansvar arbetsuppgifter omfattar bl a att:
Delta som nyckelresurs i projekt rörande kapacitetsökning och driva dessa aktiviteter inom det produktionstekniska området
Initiera investeringar för kapacitetsökning avseende investeringsprojekt samt förändringar inom befintlig maskinpark.
Effektivisera och balansera produktionsflöden inom det egna ansvarsområdet
Upprätta layouter och dokumentera effektiva produktionsflöden
Driva produktionstekniska förbättringar rörande kvalitet, miljö, arbetsmiljö, effektivitet och säkerhet.
Ansvara/medverka vid utveckling av processer, utrustning och maskiner
Medverka vid framtagning av processplaner för tillverkning, verktyg, utrustning och maskiner.
Medverka vid förfrågan-, order- utvecklings- och produktvårdsprojekt inom produktsegmentet
Leda och koordinera externa och interna resurser i produktionstekniska arbetsuppgifter/projekt.
Rollen tillhör vår teknikavdelning där du finner en ganska ny organisation men där erfarenhet finns bland kollegorna. Att samarbeta i teamet och stötta varandra när det behövs är en självklarhet i den expansiva fas som vi just nu befinner oss i. Din placeringsort är Karlskoga och du rapporterar till teknisk chef. Resor kan förekomma.
Vår kandidat
Vi söker sig som har en teknisk utbildning, helst på högskole-/universitetsnivå och flera års erfarenhet av produktionstekniskt arbete i en producerande verksamhet, gärna försvars- eller explosivämnesindustri. Då vi verkar i en internationell miljö krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Svenskt medborgarskap är ett krav.
För att trivas i rollen behöver du vara en flexibel och nyfiken person som gärna driver ditt eget arbete framåt och som inte är rädd för att ta initiativ. Tekniskt intresse och vilja att lära ser vi som avgörande för att lyckas som senior produktionstekniker hos oss. Hittar du även motivation i att bygga upp arbetssätt och arbeta med utveckling kan du vara helt rätt kandidat för oss, och vi den rätta arbetsgivaren för dig!
