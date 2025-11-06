Senior produktionsingenjör till Excillum!
Vill du arbeta hos företaget bakom världens mest avancerade industriella röntgenkälla? Med tung patentskyddad forskning i botten har Excillum inte bara förflyttat fysikens gränser utan också byggt och levererat produkter som förändrat hur både industrin och akademin ser på röntgenkällor. Här blir du en del av ett företag med ett ödmjukt och hjälpsamt arbetsklimat där du får möjligheten att påverka och utveckla våra arbetssätt i produktionen under en spännande tillväxtresa. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Excillum är ett svenskt bolag som designar, utvecklar och tillverkar röntgenljuskällor som bland annat används för kvalitetssäkring inom halvledar-, elektronik- och batteritillverkning. Andra tillämpningar är för framtagande av nya läkemedel och forskning inom t.ex. biologi, medicin och materialvetenskap och vi har idag kunder i både Europa, Asien och USA. Vi befinner oss nu i en spännande fas med att fortsätta industrialiseringen av bolaget och en viktig del i detta är att fortsätta utveckla vår produktion och att bygga för framtiden!
Du kommer att tillhöra ett team om 11 personer bestående, exempelvis montörer, commodity managers och lagermedarbetare och utöver det samarbeta tätt tillsammans med din närmsta chef men också övriga experter inom elektronik, mekanik, mjukvara, forskare, marknad och sälj m.m. Vi är idag runt 90 anställa på huvudkontoret i Kista med både labb och produktion i huset.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Hej! Jag heter Fredrik och arbetar som Head of Supply Chain här på Excillum. Excillum är en arbetsplats där precision, innovation och samarbete går hand i hand. Vi utvecklar och tillverkar några av världens mest avancerade röntgenkällor - och vägen dit kräver både tekniskt djup, nytänkande och starkt lagarbete. I denna roll hos oss blir du en nyckelperson i att omvandla idéer till stabil, effektiv och skalbar produktion. Du kommer att samarbeta nära flera avdelningar och spela en central roll i att driva förbättringar och utveckla vårt sätt att arbeta. Om du trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik, där du får kombinera praktiskt problemlösande med långsiktig processutveckling, och där hög kvalitet alltid går före genvägar - då kommer du att trivas utmärkt hos oss på Excillum".
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Excillum står inför en spännande tillväxtresa med både en ökad efterfrågan, försäljning och tillverkning de kommande åren. Du kommer således att vara en mycket viktig spelare i arbetet med att skapa struktur, driva förbättringsinitiativ och säkerställa att alla monterings- och integrationsprocesser för våra röntgenkällor är effektiva, standardiserade och kontinuerligt förbättras i linje med Lean-principer.
Du kommer exempelvis...
• Ansvara för att stötta den dagliga produktionen av röntgenkällor och delmontage genom att ge teknisk vägledning för att upprätthålla ett stabilt flöde och minimera stopp i produktionen.
• Utveckla, underhålla och förbättra monterings- och processdokumentation (exempelvis arbetsinstruktioner, byggprotokoll och visuella standarder) för att säkerställa en konsekvent och kvalitativ montering.
• Vidareutveckla utformning, optimering och underhåll av produktionslayout för att säkerställa ett effektivt materialflöde, god ergonomi och skalbarhet.
• Genomföra rotorsaksanalyser och implementera korrigerande och förebyggande åtgärder i samarbete med system-, kvalitet och hårdvaruingenjörer.
• Identifiera och driva förbättringar av verktyg, fixturer och monteringsmetoder.
• Säkerställa kalibrering, underhåll, utveckling och driftberedskap av produktionsverktyg.
• Upprätthålla ordning, renlighet och säkerhet i produktionsområdet i enlighet med 5S och Excillums standarder.
VI SÖKER DIG SOM
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt intresse för tjänsten. Vi söker dig som är nyfiken på teknik och gillar att lära dig nytt. Du har en god förmåga att kommunicera och bygga relation med olika typer av människor i varierande sammanhang och har förmågan att omsätta idéer till verklighet.
Utöver det har du...
• En akademisk utbildning inom exempelvis logistik, produktion, mekanik, industriell ekonomi eller liknande
• Flerårig erfarenhet inom produktion och produktionsutveckling där du arbetat med liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med komplexa produkter innehållande både hård- och mjukvara
• Erfarenhet av Lean-tillverkning, Kaizen och andra verktyg för kontinuerliga förbättringar.
• Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Kista
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
• Vi arbetar med löpande urval, sök tjänsten så snart du kan om du är intresserad.
Vår rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Academic Work
• Djupintervju med Academic Work + personlighetstest & problemlösningstest
• Intervjuer med Excillum
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
