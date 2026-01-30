Senior Produktägare för kvalitetsregister
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Borås
, Vårgårda
, Falköping
, Halmstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren produktägare/kravställare till utveckling av kvalitetsregister inom cancervården. Du blir en central del av ett nationellt stödteam kopplat till respektive register och arbetar nära både verksamhet och utveckling. Fokus ligger på att säkra värdeskapande utveckling, tydliga prioriteringar och en långsiktigt hållbar registerstruktur med harmoniserade datamängder enligt vedertagna standarder inom hälsoinformatik.
ArbetsuppgifterTa emot, hantera och prioritera önskemål om tillägg och förändringar i kvalitetsregistren.
Arbeta tätt tillsammans med utvecklingsteam och verksamhet för att omsätta behov till tydliga krav.
Inför sprintar kravställa, förankra och prioritera utvecklingsönskemål samt bidra till teamens målbild.
Delta i det dagliga utvecklingsarbetet och fungera som nav mellan registerverksamhet och utvecklingsgrupp.
Driva diagnosövergripande harmonisering av datamängder och registerstrukturer samt bidra till datastandardisering.
KravAkademisk utbildning relevant för uppdraget.
Dokumenterad erfarenhet och mycket goda kunskaper av produktägarrollen.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt Scrum.
MeriterandeSystemutvecklarbakgrund och erfarenhet av systemutveckling.
Erfarenhet inom medicinsk informatik eller hälsoinformatik, särskilt registerharmonisering och datastandardisering.
Erfarenhet av att leda utvecklare.
Erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvård.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7144353-1816068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9714184