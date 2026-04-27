Senior Production Engineer inom Wire & Diebonding
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett viktigt uppdrag där fokus ligger på att stärka och vidareutveckla kapaciteten inom automatiserad wire- och diebonding i en högteknologisk tillverkningsmiljö. Här får du en central roll i att utveckla robusta processer, stötta produktionen i det dagliga arbetet och bidra till ett stabilt, kvalitetssäkrat flöde.
Du blir en del av ett Production Engineering-team med nära samarbete mellan produktion, operatörer och tekniska specialistfunktioner. Arbetet sker delvis i renrumsmiljö, vilket ställer höga krav på noggrannhet, struktur och kvalitet. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera operativt stöd med långsiktig processutveckling i en tekniskt avancerad miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och stöttar produktionen med fokus på wire- och diebondingprocesser.
Du optimerar tillverkningsflöden och driver förbättringar för ökad stabilitet, kvalitet och effektivitet.
Du analyserar mätetal och identifierar åtgärder som stärker processen.
Du säkerställer att nya moment och tekniker införs på ett sätt som fungerar väl i den dagliga produktionen.
Du hanterar avvikelser och felutfall i tillverkningsprocessen och driver dem framåt till lösning.
Du deltar i projektarbete samt tar fram och uppdaterar instruktioner.
Du ger daglig support till operatörer och bidrar med teknisk vägledning nära verksamheten.
Du deltar i operativa möten och driver aktiviteter kopplade till dessa.
KravDu har en senior profil med flerårig erfarenhet inom produktion och produktionsutveckling.
Du har djup kompetens inom wire- och diebonding.
Du har erfarenhet av utrustning såsom Datacon 2200 evo eller FEK Delvotek M17S.
Du har erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan design och produktion.
Du är van vid processtyrt arbete och förbättringsarbete.
Du har mycket god analytisk förmåga och kan identifiera samt driva relevanta åtgärder.
Du kommunicerar väl och trivs med att samarbeta med olika funktioner.
Du har flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Du har goda kunskaper i Office-paketet.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av affärssystemet IFS.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7641442-1968262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
411 03 GÖTEBORG
