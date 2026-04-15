Senior Product Owner IT Security & Privileged Access Management (PAM)
Vill du leda ett globalt team inom cybersäkerhet? Vi söker nu en erfaren Product Owner/Service Manager som vill ta helhetsansvaret för ett av våra viktigaste säkerhetsområden: Privileged Access Management (PAM).
Om rollen
Som Product Owner för vårt globala PAM-team blir du länken mellan teknisk expertis och affärsnytta. Du ansvarar för att driva och prioritera produktens roadmap, hantera budgetarbete och agera Service Manager för tjänsten. Du leder ett dedikerat team och ser till att våra privilegierade åtkomster hanteras med högsta möjliga säkerhet i en komplex, global miljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Roadmap & Prioritering: Definiera och exekvera produktens framtida riktning.
Teamledarskap: Leda och coacha teamet för att säkerställa hög leveransförmåga.
Service Management: Ansvara för tjänstens kvalitet och budgetarbete relaterat till produkten.
Stakeholder Management: Kommunicera och förankra beslut med intressenter på global nivå.
Vi söker dig som:
Vi letar efter en senior profil som är trygg i sitt ledarskap och har en god teknisk förståelse för identitets- och åtkomsthantering.
Erfarenhet: Du har tidigare arbetat som Product Owner, Service Manager eller i en ledande roll inom IT-säkerhet.
Teknisk kompetens: Du har god kännedom om CyberArk (du förstår syftet och hur plattformen fungerar).
Kommunikation: Du är skicklig på att kommunicera på engelska, både i tal och skrift (professionellt arbetsspråk).
Personlighet: Du är självgående, drivande och en utpräglad lagspelare.
Meriterande:
Kunskaper i svenska är ett plus men inget krav.
Praktisk information:
Period: Start omgående till 2026-10-12 (med goda chanser till förlängning).
Placering: Södertälje (Hybridmodell: Flexibelt arbete med krav på närvaro på plats varje tisdag).
Omfattning: Heltid (100 %).
Intervjuer sker löpande. Bifoga ditt CV där din erfarenhet av ledarskap och säkerhetslösningar (gärna CyberArk) framgår tydligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: paolos@velorastaffing.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
