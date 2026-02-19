Senior Product Consultant - Motorcycle Protective Gear
Avaron AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior konsult med djup branscherfarenhet inom motorcykelkläder och skyddsutrustning för ett strategiskt och affärskritiskt uppdrag. Du arbetar nära ett kundteam för att skapa en tydlig bild av vad som driver framgång i marknaden och omsätter insikter till konkreta rekommendationer inför en redesign med fokus på kostnadseffektivitet, tillverkningsbarhet och attraktionskraft i retailledet.
ArbetsuppgifterIdentifiera vilka egenskaper och produktattribut som kännetecknar framgångsrika motorcykelskyddsprodukter.
Benchmarka tillverknings- och monteringsmetoder för att möjliggöra kostnadsreduktion utan att kompromissa med prestanda eller kvalitet.
Bidra med insikter kring vad som krävs för att lyckas i olika retailkanaler.
Analysera och tydliggöra kritiska designattribut som påverkar marknadens acceptans och kommersiella utfall.
Ge perspektiv på leverantörsstruktur, produktlivscykel, garantiförväntningar och värdekedjans dynamik.
Översätta komplex teknisk och affärsmässig kunskap till tydliga, genomförbara rekommendationer.
KravDokumenterad erfarenhet på Expert/Senior-nivå inom motorcykelkläder och/eller skyddsutrustning.
Djup kunskap om tillverkningsprocesser, leverantörsekosystem och produktlivscykelhantering för produkter såsom västar, tröjor, byxor, ryggskydd eller liknande.
Förståelse för kostnadsdrivare och hur designval påverkar tillverkningsbarhet och konkurrenskraft.
Stark insikt i konsumentbeteende samt värdekedjan, inklusive försäljningskanaler, typiska marginaler och vad återförsäljare, dealers och slutkunder värdesätter.
Förmåga att identifiera design- och produktattribut som avgör marknadens framgång eller misslyckande.
God kommunikativ förmåga och vana att förklara tekniska och konceptuella frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Möjlighet att resa upp till cirka 25 % vid behov.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7260412-1850423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9751707