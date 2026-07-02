Senior Power BI-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll där du är med och utvecklar ett gemensamt beslutsstöd för en stor verksamhet med omkring 5000 användare. Fokus ligger på att förvalta, förbättra och strukturera om befintliga Power BI-rapporter så att analyser blir tydligare, mer stabila och mer användbara i vardagen.
Du arbetar i ett team som ansvarar för kundens gemensamma data warehouse och har ett nära samarbete med både verksamheten, drift, utvecklingsteam och andra intressenter. En central del av uppdraget är att bidra i förflyttningen från Power BI Report Server i on-premise-miljö till Microsoft Fabric, samtidigt som du säkerställer att rapporter och modeller håller hög kvalitet och stödjer verksamhetens behov över tid. Det här är en roll för dig som vill kombinera teknik, analys och verksamhetsdialog i en miljö där du får påverka framtidens rapportlösningar.
ArbetsuppgifterDu förvaltar och omstrukturerar befintliga Power BI-rapporter för att skapa enklare och tydligare analys för användarna.
Du arbetar nära verksamheten för att förstå analysbehov och omsätta dem till tekniska lösningar och rapporter.
Du samarbetar med arkitekter, utvecklingsteam och andra intressenter för att identifiera förbättringsmöjligheter och säkra hög kvalitet i leveranser.
Du koordinerar arbetet tillsammans med drift- och utvecklingspartner.
Du arbetar tvärfunktionellt för att möjliggöra analyser över flera delar av verksamheten.
Du genomför utredningar och tar fram underlag för förbättringar eller avvecklingsinsatser.
Du bidrar till att förbättra processen för utveckling av Power BI-rapporter i det gemensamma beslutsstödet.
Du stöttar förflyttningen av rapporter och modeller från on-premise till molnbaserad plattform.
KravMycket god kunskap om Power BI Report Server, inklusive on-premise och tabulärmodeller.
God kunskap om Microsoft Fabric och Power BI Service.
God kunskap inom datamodellering, DAX och SQL.
Erfarenhet av att flytta rapporter och modeller från on-premise till molnet.
Erfarenhet från ett gemensamt beslutsstöd tvärs affären.
Van att leda kravarbete och kravdialoger med verksamheten.
Förmåga att analysera stora informationsmängder, identifiera samband och omsätta analyser till verksamhetsnytta.
Erfarenhet av att arbeta i större och komplexa organisationer med många intressenter.
Erfarenhet från analyser inom bank och försäkring med fokus på kundengagemang.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Databricks.
Erfarenhet av agil utveckling och arbete i tågstrukturer enligt SaFe.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011507-2083327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9990234