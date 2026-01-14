Senior Platschef till Kriminalvårdsanläggning Trelleborg
2026-01-14
Vi erbjuder dig en platschefsroll med ansvar för att bygga Huvudbyggnaden för projektet vilken är på ca 40 000 kvm och inrymmer olika funktioner och ska byggas i både betong och KL- trä.
Det här är rollen för dig som trivs med att arbeta i stora projekt, där du får möjlighet att utveckla dig i din yrkesroll och självständigt driva arbetet framåt mot satta mål. Som en del av vårt team får du bidra till ett samhällsviktigt uppdrag, där din insats gör skillnad för rättssäkerhet och framtidens kriminalvård.
Om projektet KVA Trelleborg
KVA Trelleborg är en av Sveriges största kriminalvårdsanläggningar, med en byggyta på 110 000 kvadratmeter, som NCC i samverkan med Specialfastigheter bygger åt Kriminalvården. Projektet utförs av en helt integrerad organisation mellan NCC och Specialfastigheter, samverkan fullt ut! Preliminär byggstart är våren 2026 och själva byggtiden kommer ta fyra till sex år. https://www.specialfastigheter.se/vara-projekt/aktuella-projekt/trelleborg
Tjänsten som senior Platschef
Som platschef ansvarar du för att, inom din etapp, driva projektet från start till överlämnande utifrån uppsatta mål vad avser kvalité, arbetsmiljö, tid, ekonomi, resurser och ansvarar för att projektet drivs i linje med NCC:s riktlinjer och verksamhetssystem.
Till din hjälp har du arbetsledare, KMA, projektingenjörer, projekttidplanerare och projektinköpare. Tjänsten kan innebära personalansvar för mellan 5-10 yrkesmedarbetare. Tillsammans arbetar ni för att nå bästa möjliga resultat och arbetsmiljö.
Som platschef är du en drivande kraft som inspirerar ditt team och skapar effektivitet genom att alltid föregå med gott exempel. Du är en naturlig förebild och spelar en viktig roll i att bygga en stark kultur och en attraktiv arbetsplats.
Våra byggarbetsplatser ska präglas av ordning och struktur, vilket skapar en trygg och trivsam arbetsmiljö. För att du ska känna dig hemma hos oss ser vi gärna att dessa värderingar är lika självklara för dig.
Du rapporterar till Etappchef för huvudbyggnad. Flera etapper kommer att startas upp kontinuerligt vilket kommer att innebära att ni delar med er av resurser, idéer och erfarenheter.
Din profil som platschef
I grunden har du en byggteknisk utbildning eller motsvarande kompetens genom praktisk branscherfarenhet samt erfarenhet av att leda stora byggprojekt på minst 300 Mkr och därmed även goda kunskaper inom entreprenadjuridik, kostnadsstyrning och bekväm med olika digitala verktyg. En fördel är om du har arbetat i samverkansprojekt.
Du är trygg i ditt ledarskap och det ansvar det innebär även vid stressiga situationer. Att skapa och vårda goda relationer - både med kunder och medarbetare - är en självklar del av din personlighet.
Du har en god förmåga att planera och kan samordna delprojekten från start till mål. Det innebär att du säkerställer att arbetet följer tidplan, budget, kvalitet och säkerhetskraven.
Du kommunicerar på såväl svenska som engelska.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Om Building Division Stora Projekt
Divisionen Building Stora Projekt utvecklar och leder komplexa byggprojekt med ett ordervärde i storleksordningen 1,5 miljarder eller mer.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i projekt KVA Trelleborg. Placeringsort är Trelleborg. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Lotta Pålsson, Etappchef, på 079-099 29 61 alternativt Monica Klersén, HR Specialist Rekrytering på 070-653 90 49. Sista ansökningsdagen är den 8 februari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
