Senior optoelektronikingenjör
AB Micropol Fiberoptic / Teknikjobb / Halmstad Visa alla teknikjobb i Halmstad
2025-12-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Micropol Fiberoptic i Halmstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad och kreativ ingenjör som brinner för teknik och vill utvecklas inom framtidens fiberoptik? Då kan du vara rätt för oss!
Vi erbjuder
Micropol Fiberoptic befinner sig i en spännande tillväxtfas där vi breddar vår produktportfölj och accelererar vår internationella expansion. Mot slutet av 2026 öppnar vi dessutom dörrarna till vårt nybyggda huvudkontor och vår nya produktionsanläggning i Halmstad.
Som optoelektronikingenjör hos oss får du en central roll i att designa, anpassa och vidareutveckla produkter utifrån kundbeställningar. Våra kunder finns främst inom försvarsindustrin, vilket ställer höga krav på säkerhet, precision och kvalitet. Målet är att leverera högsta möjliga kvalitet och funktionalitet. Med korta beslutsvägar och ett genuint fokus på samarbete, ansvar och omtanke skapar vi en arbetsmiljö präglad av sammanhållning och engagemang.
Om arbetet
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och vill kombinera det med projektledning i en roll där du ansvarar för att driva arbetet framåt. Du kommer troligtvis leda flera projekt samtidigt, där du planerar, fördelar arbete och säkerställer att utvecklingen följer både kundens krav och vår interna utvecklingsprocess.
En viktig del av rollen är kontakten med kunder, där du kommunicerar tekniska lösningar, tar emot återkoppling och ser till att projekt går vidare när nödvändiga godkännanden är på plats. Ibland innebär det att ett projekt behöver pausas eller omprioriteras, och vi söker dig som är bekväm med att navigera i en sådan dynamisk arbetsmiljö.
Du har en analytisk och strukturerad inställning, tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Samtidigt trivs du med att arbeta nära dina kollegor och bidra till ett positivt arbetsklimat. Tidigare erfarenhet av arbete med optiska komponenter, elektronik eller fiberoptik är viktigt, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att hantera projekt där flera parter är inblandade. Kunskap inom lasrar, optiska sensorer eller relaterade områden är meriterande, men det viktigaste är att du har en vilja att lära dig och utvecklas i rollen.
Vi söker dig som har
Ingenjörsexamen inom elektronik, optik, fysik eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med fiberoptiska produkter
Goda kunskaper i Microsoft 365
Svensk medborgarskap är ett krav för anställning. Likaså flytande svenska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Erfarenhet av CAD-verktyg, exempelvis Altium Designer
Erfarenhet av programmering, gärna embedded i Python, C++ eller motsvarande
Programkunskaper, gärna MATLAB eller Zemax
Vad du kan förvänta dig hos oss
Micropol Fiberoptic är en ledande aktör inom fiberoptiska lösningar. Vi strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Hos oss får du chansen att göra skillnad och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder självklart en anställning med kollektivavtalade villkor och tillhörande trygghetsförsäkringar som skapar stabilitet och långsiktig trygghet. För att värna om din hälsa tillhandahåller vi friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar samt förmånlig sjukförsäkring. Därtill satsar vi på gemenskap och trivsel genom återkommande sociala aktiviteter såsom afterwork, festligheter och andra gemensamma initiativ som stärker sammanhållningen i organisationen.
Ansökningsprocess
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Notera att bakgrundskontroll och tester är en del av rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Mathias Hallin på e-post: mathias.hallin@micropol.com
eller telefon: 035 - 260 72 21 alternativt Sofia Viredius HR Manager, e-post: sofia.viredius@micropol.com
eller telefon: 035 - 260 72 26
Varmt välkommen in med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Micropol Fiberoptic
(org.nr 556470-0499), http://www.micropol.com Arbetsplats
Aktiebolaget Micropol Fiberoptic Kontakt
Peter Ljungkvist p.l@micropol.com 0733-393 148 Jobbnummer
9657046