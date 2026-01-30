Senior Nordita Fellow
Nordita är ett nordiskt forskningsinstitut i teoretisk fysik beläget på campus Albano i Stockholm, där det har KTH och Stockholms universitet som värduniversitet, med samarbetspartners inom Norden och internationellt.
Nordita grundades 1957 och fortsätter att spela en central roll i utvecklingen av teoretisk fysik och i att utbilda nästa generationens vetenskapliga ledare. För närvarande bedriver vi en rad olika aktiviteter inom området teoretisk fysik.
Mer information om oss finns på: http://www.nordita.org
Projektbeskrivning
Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, välkomnar ansökningar till Nordita Senior Fellows Program, en prestigefylld senior postdoktoral anställning för forskare som närmar sig akademisk självständighet. Vi söker dig som är intresserad av att främja vetenskap genom samarbete och öppenhet. De kvalifikationer som anges nedan är vägledande och inte en kravlista. Vi uppmuntrar kandidater med kompletterande styrkor och olika forskningsbakgrund att ansöka, även sådana som kanske inte uppfyller varje krav. Under anställningen kommer du att kunna bygga ditt CV för framtida akademiska befattningar.
Programmet syftar till att utveckla nästa generation av forskningsledare inom teoretisk fysik och närliggande områden, i Norden och internationellt. Nordita Fellows förväntas bedriva självständig, ambitiös forskning inom Norditas kärnområden i teoretisk fysik. I arbetet med att utveckla sitt självständiga forskningsprogram uppmuntras Nordita Fellows att samarbeta både med fakultetsmentorer vid Nordita och med andra forskare i bredare sammanhang. Vid tillsättningen kommer särskild uppmärksamhet att riktas kandidater som arbetar i följande områden:
- Kvantmateria och kvantmaterial.
- Kvantsensorik och kvantteknologi.
- Komplexa system och nätverk.
- Mjuk och levande materia.
Alla områden som representeras vid Nordita kommer dock att beaktas.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att en Senior Nordita Fellow:
- Bedriver självständig forskning på hög nivå inom sitt område.
- Utvecklas till en framstående forskningsledare skicklig att forma nya samarbeten och initiera vetenskapliga aktiviteter.
- Engagerar sig aktivt i Norditas vetenskapliga omgivning, vilket inkluderar seminarier, workshops, program och samarbeten.
- Bidrar till Norditas gemenskap, vilket inkluderar mentorskap och handleda juniora forskare, och deltagande i akademiska evenemang.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som Senior Nordita Fellow krävs avlagd doktorsexamen inom relevant område eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild uppmärksamhet att riktas kandidater med tidigare erfarenhet av postdoktoralt forskningsarbete. En framgångsrik kandidat förväntas att ha en stark meritlista med självständig forskning, forskningsintressen i linje med Norditas kärnområden samt uppvisat potential för vetenskapligt ledarskap och framtida karriärutveckling.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 3 år med möjlighet till förlängning med 1 år. De första tre åren är en anställning som senior postdoktor, som kan förlängas till ett fjärde år som forskare. Fellows är anställda vid Nordita/SU med full lön och förmåner. Finansiering för resor, besökare, och vetenskapliga aktiviteter finns tillgänglig och ingår i anställningen. Fellows uppmuntras att delta i undervisnings-och handledningsaktiviteter, dock inte ett krav. Tillträde enligt överenskommelse, under andra halvåret 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Upplysningar om anställningen lämnas av verkställande direktör för Nordita, Mikael Fogelström, mailto:mikael.fogelstrom@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-pa-su/att-soka-en-anstallning
