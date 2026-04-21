Senior .NET-utvecklare till Quest Consulting
Om rollen
Som anställd hos oss kommer du att få arbeta nära våra kunder inom industri, energi, offentlig sektor och tech. Uppdragen varierar - från att utveckla affärskritiska system och integrationer till att delta i moderna molnresor. Du blir en del av ett team där vi värderar kvalitet, långsiktighet och kunskapsutbyte högt

Bakgrund
Vi tror att du har arbetat i flera år som utvecklare och är trygg i din roll. Du gillar att ta ansvar, bidra i team och hålla dig uppdaterad på ny teknik.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
C# och .NET Core / .NET 6+
Bygga och förvalta API:er och integrationer
SQL Server eller annan relationsdatabas
Molntjänster (Azure, AWS eller GCP - gärna Azure)
Agila arbetssätt (Scrum/Kanban)
Meriterande:
Erfarenhet av frontend (React, Angular eller Blazor)
DevOps-verktyg (CI/CD, Docker, Kubernetes)
Microservices-arkitektur
Erfarenhet inom bank / försäkring
Vi tror att du är
En problemlösare med passion för ren och hållbar kod
Kommunikativ och bekväm i dialog med både utvecklare och verksamhet
Nyfiken på ny teknik och gillar att dela kunskap med andra
Varför Quest?
Vi är ett entreprenörsdrivet konsultbolag som kombinerar det lilla bolagets närhet och kultur med det stora bolagets spännande uppdrag.
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka uppdrag, arbetsmetoder och bolagets utveckling
Uppdrag hos välkända företag
Konkurrenskraftiga villkor och stor frihet i din roll att utvecklas som individ och utvecklare
En kultur där vi värderar både kompetens och gemenskap - vi gillar att ha kul tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se
9868047