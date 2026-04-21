Senior .NET-utvecklare till Quest Consulting

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg
2026-04-21


Om rollen
Som anställd hos oss kommer du att få arbeta nära våra kunder inom industri, energi, offentlig sektor och tech. Uppdragen varierar - från att utveckla affärskritiska system och integrationer till att delta i moderna molnresor. Du blir en del av ett team där vi värderar kvalitet, långsiktighet och kunskapsutbyte högt

Bakgrund
Vi tror att du har arbetat i flera år som utvecklare och är trygg i din roll. Du gillar att ta ansvar, bidra i team och hålla dig uppdaterad på ny teknik.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:

C# och .NET Core / .NET 6+

Bygga och förvalta API:er och integrationer

SQL Server eller annan relationsdatabas

Molntjänster (Azure, AWS eller GCP - gärna Azure)

Agila arbetssätt (Scrum/Kanban)

Meriterande:

Erfarenhet av frontend (React, Angular eller Blazor)

DevOps-verktyg (CI/CD, Docker, Kubernetes)

Microservices-arkitektur

Erfarenhet inom bank / försäkring

Vi tror att du är
En problemlösare med passion för ren och hållbar kod

Kommunikativ och bekväm i dialog med både utvecklare och verksamhet

Nyfiken på ny teknik och gillar att dela kunskap med andra

Varför Quest?
Vi är ett entreprenörsdrivet konsultbolag som kombinerar det lilla bolagets närhet och kultur med det stora bolagets spännande uppdrag.
Hos oss får du:

Möjlighet att påverka uppdrag, arbetsmetoder och bolagets utveckling

Uppdrag hos välkända företag

Konkurrenskraftiga villkor och stor frihet i din roll att utvecklas som individ och utvecklare

En kultur där vi värderar både kompetens och gemenskap - vi gillar att ha kul tillsammans!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta)
172 64  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Quest Consulting

Kontakt
Kristian Beckman
kristian.beckman@quest.se

Jobbnummer
9868047

