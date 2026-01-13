Senior .NET-utvecklare inom IAM och säker integration
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior .NET-utvecklare till ett uppdrag där du blir en central del av en säkerhets- och integrationsplattform. Du arbetar nära utvecklingsteam, arkitekter och säkerhetsspecialister och bidrar både strategiskt och operativt i frågor som rör autentisering, auktorisering och säker integration. Miljön präglas av höga krav på robusthet, spårbarhet och säkra flöden.
ArbetsuppgifterUtveckla lösningar för autentisering, auktorisering och säker integration (synkron och asynkron)
Arbeta med identitets- och eID-lösningar såsom Ping Federate, Saviynt, Signicat och BankID
Bygga och vidareutveckla tjänster kopplade till API Management, token-hantering, Front Door och brandväggsregler
Arbeta med Azure-komponenter för integration, exempelvis Logic Apps, Functions, Service Bus och Event Grid
Bidra till säkerhetsarkitektur, loggning, övervakning och audit
Stötta team i säkerhet, CI/CD och tekniska vägval
KravFlera års erfarenhet av C#/.NET och distribuerade system
God kunskap om OAuth2, OpenID Connect, JWT och Identity Federation
Erfarenhet av molnbaserade integrationer i Azure, exempelvis API Management, Functions, Service Bus/Event Grid, Key Vault, RBAC och monitoring
Erfarenhet av REST API-utveckling samt arbete med JSON/XML och API-säkerhet
Förståelse för moderna integrationsmönster (t.ex. event sourcing, saga, outbox/inbox)
MeriterandeErfarenhet av Ping Federate, Saviynt, Signicat eller annan identitetsplattform
Erfarenhet av on-prem-integrationer
Kunskap inom JavaScript och/eller Python
Erfarenhet av integrations- och säkerhetsplattformar/tekniker såsom Anypoint, Message Broker, TIBCO, AWS Gateway, WSO2, MQTT, Kafka/Kinesis eller Grafana/CloudWatch
Erfarenhet av OpenShift, Bicep eller Infrastructure as Code
