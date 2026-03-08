Senior .NET Developer for IoT product company
2026-03-08
Vi är ett av Sveriges största SaaS-bolag som genom innovativ teknik digitaliserar byggbranschen för att göra den säkrare, mer produktiv och mer hållbar. Hos oss blir du en del av ett kreativt team där du får utvecklas, ta dig an spännande utmaningar och samtidigt ha kul på vägen! Vi söker nu fler kollegor som vill vara med på resan att digitalisera en av världens största branscher och bidra till ett hållbart samhälle.
Är du en erfaren systemutvecklare redo för nya utmaningar? Brinner du för att leverera affärsnytta som gör skillnad i våra kunders vardag? Vi söker nu en Senior developer till vårt Tech - team på Infobric Equipment & Assets.
Det här kommer du att göra:
I din roll som Senior Developer ingår arbetsuppgifter såsom,
Ta fram design och lösningsförslag
Programmera funktioner och enhetstester
Felsöka och rätta buggar
Dokumentera lösningar
Granska kod samt coacha/stötta kollegor vid behov
Bidra till löpande förbättringar (agilt arbetssätt)
Vad söker vi hos dig:
Vi söker ständigt efter erfarna systemutvecklare i syfte att stärka upp kompetensen ytterligare i våra utvecklingsteam.
Minst 5 års erfarenhet som systemutvecklare i .NET-miljö
Djup kunskap i C# och ASP.NET Core
Erfarenhet av MS SQL Server - inklusive optimering och databasschema-design
Goda kunskaper i frontendutveckling med React (alternativt andra JS-ramverk)
Vana av att jobba med Git/GitLab i teammiljö
Erfarenhet av att skriva unit-tester samt gärna testautomatisering (t.ex. nUnit)
Förståelse för CI/CD, versionshantering och DevOps-processer
Ett agilt mindset och vana att arbeta enligt Scrum eller Kanban
Systemarkitektur och designmönster (t.ex. SOLID, DDD)
AWS (eller annan molnplattform)
REST API-design
Nyfikenhet och en vilja att förstå helheten och användarperspektivet
För att lyckas med rollen behöver du kunna både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder :
Var med och skapa förändring i en av världens största industrier
Möjlighet att växa och utvecklas i ett snabbväxande techbolag som påbörjat sin internationella expansion
Stöttande kollegor och en dynamisk och innovativ arbetsmiljö
Flexibel arbetsmodell - du utgår från vårt kontor i Arboga, men behöver du jobba hemma finns det möjlighet till det
Företagsevent, after work, pingisturneringar och såklart mycket fika. Vi gillar att ha roligt tillsammans!
Bra förmånspaket - vi tar hand om dig!
Developer lunch - Ett lunchforum där vi tillsammans kollar in tekniska områden och sprider kunskap
Teamet du blir en del av:
Inom affärsområdet Equipment & Assets digitaliserar och förenklar vi resurshanteringen av utrustning, maskiner, fordon och projekt för byggbranschen. Du blir en del av teamet som gör detta möjligt genom framtagning och underhåll av smarta lösningar där våra kunder kan lokalisera, hantera samt följa upp användningen av sina maskiner, fordon och verktyg.
Om Infobric:
Infobric Group is a leading provider of software solutions for the construction industry and one of the Nordic region's fastest growing SaaS companies. We are on a mission to digitalise construction - with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. Infobric operates in 5 European markets and is headquartered in Jönköping, Sweden. Så ansöker du
