Senior Nätverkstekniker
2026-03-08
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team som förvaltar och vidareutvecklar ett omfattande IT-nät i en stor och distribuerad universitetsmiljö. Nätverket sträcker sig över flera geografiskt spridda siter och omfattar en storskalig infrastruktur med fokus på stabilitet, säkerhet och kontinuerlig förbättring.
ArbetsuppgifterArbeta i en storskalig nätmiljö med switchar och accesspunkter över flera siter.
Vidareutveckla och förbättra brandväggslösningar.
Hantera incidenter inom brandvägg, LAN och WAN.
Arbeta med drift, design och felsökning i komplexa nätverksmiljöer.
KravFlerårig erfarenhet av drift och design av brandväggslösningar och kringutrustning från FortiGate, FortiManager och FortiAnalyzer.
Flerårig erfarenhet av arbete som nätverkstekniker i stora och komplexa nätmiljöer.
Flerårig erfarenhet av arbete med switching såsom felsökning, VLAN-design, trunkning, LACP och STP.
Flerårig erfarenhet av arbete med WAN och dynamisk routing såsom BGP och OSPF i en redundant och komplex miljö.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
MeriterandeGod erfarenhet av design och felsökning av VPN-lösningar med IPsec och FortiClient EMS.
God kunskap om säker autentisering, exempelvis Radius, Cisco ISE, PKI, 802.1x eller MFA.
Erfarenhet av design och felsökning av lastbalansering med anycast, F5 BIG-IP eller liknande.
Erfarenhet av L2 över L3 såsom VXLAN eller MPLS.
Erfarenhet av felsökning av DNS, exempelvis Infoblox eller AD.
Erfarenhet av felsökning av DHCP.
Erfarenhet av att läsa och felsöka skalskript med Bash, Python eller PowerShell.
