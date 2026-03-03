Senior nätverkstekniker
2026-03-03
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu seniora nätverkstekniker med erfarenhet av stora nätverk i större organisationer. Hos oss får du arbeta i ett kreativt och hjälpsamt team där infrastruktur möter utveckling.
Om jobbet
Rollen som nätverkstekniker vid Linköpings universitet innebär att du får vara med och ansvara för ett stort nätverk och alla dess komponenter, automatisering och övervakning såväl som daglig drift och administration. I teamet gör de flesta allt i den dagliga driften men olika medarbetare har ansvar för utvecklingen av de olika systemen.
Vårt team är kända för att ha en innovativ inställning och en stark drivkraft. Tack vare okonventionella men framgångsrika teknikval ägnas stora delar av arbetsdagen åt planerat arbete, vilket ger möjlighet att fokusera på utveckling och förbättring av vår infrastruktur.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Ansvara för drift, administration och utveckling av universitetets omfattande nätverksmiljö.
• Arbeta med automatisering och övervakning av nätverkskomponenter för att säkerställa stabil och effektiv drift.
• Delta i planering och genomförande av förbättringar och tekniska uppgraderingar av infrastrukturen.
• Samarbeta i teamet och bidra till innovativa lösningar samt dela ansvar för utvecklingen av olika system.
Om dig
Vi söker dig som är en skicklig problemlösare, är självgående och tar initiativ i ditt arbete. Rollen innebär att gemensamt lösa uppgifter varför vi söker dig som gillar att arbeta tillsammans med andra och har en god samarbetsförmåga. Du är en strukturerad person som planerar organiserar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du serviceinriktad och har förmåga att sätta dig in i andras situation och arbeta ut lösningar baserat på behov och inte enbart ur ett tekniskt perspektiv.
Vi vill att du har:
• Gymnasial utbildning inom nätverk och datakommunikation eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Gedigen erfarenhet av drift och utveckling av ett stort nätverk.
• Mycket goda kunskaper i routing och switching
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• SPB, EVPN,
• DHCP, DNS, IPAM, infoblox,
• NAC, 802.1x, mab för trådlöst och trådat
• WiFi, Aruba
• Brandväggar, lastbalanserare
• Övervakning och dokumentation
• Upphandling i offentlig förvaltning
• Projektledning
• Programering/scripting
• Ospf, bgp, mpls, isis
• Arbete med utrustning från flertalet tillverkare ssåsom tex Alcatel, Cisco, Aruba, Kemp, Fortinet, Juniper.
Du kommer arbeta med erfarna kollegor som har roligt på arbetet och stöttar varandra att bolla idéer och lösa utmaningar. Vi trivs med att jobba med en gemensam målsättning om ständiga förbärringar av IT för hela Linköpings universitet. Välkommen med din ansökan!
Din arbetsplats
På Linköpings universitet har vi sedan flera år tillbaka haft en strategi att tidigt ta till oss och använda ny teknik. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen har du möjlighet att bidra till denna utveckling och arbeta med modern teknik.
IT-infrastrukturenheten, där denna anställning är placerad, är ansvarig för design, utveckling, förvaltning och underhåll av universitetets IT-infrastruktur samt hantering av säkerhetsfrågor. Vi arbetar tätt tillsammans, med moderna metoder och den senaste tekniken, för att ligga i utvecklingens framkant. Du kommer ha kontakt med flera trevliga och duktiga kollegor som leder arbetet i nätverksmiljön.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Digitaliseringsavdelningen och träffa flera av våra medarbetare.
Om anställningen
Heltid, tillsvidareanställning.
1-2 anställningar.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Individuell lön.
Våra förmåner omfattar bland annat fina möjligheter till kompetensutveckling och goda semester- och pensionsvillkor.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Publiceringsdatum2026-03-03
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 7 april. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön. Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Karin Jarheden karin.jarheden@liu.se 013-28 18 56 Jobbnummer
9774825