Senior nätverkstekniker
2025-11-29
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
IT-centrum är ansvarig för IT-verksamheten i kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Din placeringsort är kommer att vara i någon av våra medlemskommuner och du kommer att arbete med samtliga kommuners nätverksinfrastruktur.
Enheten IT-infrastrukturs ledstjärnor är ansvar, serviceanda och utveckling och hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete med öppet arbetsklimat.
Som nätverkstekniker i vårt nätinfra-team kommer du att ha följande huvudsakliga ansvarsområden:
• Felsökning och incidenthantering - Identifiera och åtgärda nätverksproblem och driftsavbrott. Arbeta effektivt för att minimera avbrottstid och optimera nätverkets prestanda.
• On-site stöd när det krävs såsom felavhjälpning, montering, konfigurering samt felsökning av switch/router samt WiFi utrustning.
• Säkerhet och övervakning - Implementera och övervaka nätverkssäkerhetsåtgärder, inklusive brandväggar, IDS/IPS och VPN. Utför regelbundna sårbarhetsbedömningar.
• Nätverksdokumentation - Uppdatera och underhålla noggrann dokumentation av nätverkskonfigurationer och ändringar.
• Projektarbete - som projektdeltagare bidra med teknisk expertis och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang och servicekänsla, gör ditt yttersta för att hitta lösningar och skapa kundnöjdhet samt har förmåga att strukturera, planera och genomföra arbetsuppgifter självständigt.
Du ska ha
• Examen inom datavetenskap, nätverksteknik eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Djup teknisk kunskap inom nätverksprotokoll, routning, switchning, samt förmåga att arbeta med nätverksenheter från olika tillverkare.
• Stor förståelse för nätverkssäkerhetsprinciper och erfarenhet av att implementera och hantera säkerhetsåtgärder.
• Mycket god kommunikations- och problemlösningsförmåga för att samarbeta med kollegor och lösa komplexa tekniska problem.
• God förståelse för ekonomi och budget inom området nätinfrastruktur
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska; tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Master- eller doktorsexamen inom datavetenskap eller nätverksteknik.
• 5 års erfarenhet av nätverkshantering på en avancerad nivå.
• Erfarenhet av arbete inom branscher som kräver hög datasäkerhet, såsom finans eller sjukvård.
• Erfarenhet av molnbaserad nätverkshantering och konfiguration.
• Kunskap om SDN (Software Defined Networking) och virtualiseringstekniker.
• Erfarenhet av arbete med stora, globala nätverksinfrastrukturer.
• Relevant nätverksrelaterade certifieringar som Cisco CCNA, Cisco CCNP, Juniper JNCIP, eller motsvarande.
• Erfarenhet av programmering och automation för att effektivisera nätverksdriften.
ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller
är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs
enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
