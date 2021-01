Senior nätverksspecialist till Swedish Match - Sigma Recruit AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Global digitalisering 2.0 med produktionssidan och Operational Technology i blickfånget. Swedish Match söker dig som är duktig på att främja en proaktiv, säker och stabil miljö där du ser helheten utifrån ett nätverksperspektiv med hänsyn till nya tekniker och lösningar i pågående transformation.Du får arbeta i ett globalt sammanhang där din insats är viktig för att lyckas. Du får vara med och sätta standards i de teknikskiften som kommer utifrån värderingar som ägarskap och kvalitet inom koncernen.Din vardagI din roll som senior nätverksspecialist kommer du vara högst involverad i det pågående infrastrukturarbetet. Du får vara med att sätta nätverksdesign och tillsammans med dina seniora kollegor etablera nya globala standarder kopplat till LAN/WAN och Wi-Fi, där du- beroende på bakgrund - kan få ta ett större famntag och ansvar runt LAN/Wi-Fi. Säkerhet och spårbarhet är viktiga delar för verksamheten, där det kommer ske teknikskiften framöver.Teknikplattformarna är baserade på i huvudsak Cisco och Fortigate på nätsidan och övrig miljö är tungt Microsoft baserad.Utöver daily operations tillsammans med dina svenska och amerikanska kollegor kommer din vardag att bl.a. inkludera:Ansvar att planera och implementera nya nätverkstjänster, inte minst inom produktionsledet där en större omställning nu pågår.Deltagande i projekt gällande nya lösningar och system i en hybridmiljöFrämja och driva automatisering relaterat till proaktiv övervakningDu arbetar nära olika kompetensteam inom Group IT och rapporterar till Head of Global Hosting and Network i Sverige.Vem är du?Du har en arbetslivserfarenhet om ca 10 år inom infrastruktur, varav nätverk om minst 5 år, där du varit med och byggt nätverkslösningar, medtaget en hänsyn till legacy struktur.Du har kännedom om olika beroenden i en hybrid infrastruktur baserat på Microsoft Azure (IaaS, PaaS och SaaS)Du har kunskaper från on-prem miljö genom Ciscos eller Fortigates produkter och tjänster.Du har arbetat med SDN, SDWAN och även troligen engagerat dig i automatisering, till exempel genom scripting i Ansibel eller Python.Vill du veta mer?I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta Johan Blomberg på johan.blomberg@sigma.se och 070-508 27 39 eller Kristin Burrescia på kristin.burrescia@sigma.se alternativt mobil 070-247 20 01Välkommen med din ansökan på www.sigmarecruit.se/jobb. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt.Om Swedish MatchSwedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. På Swedish Match jobbar du i ett internationellt börsnoterat bolag som utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa produkter under marknadsledande varumärken. Swedish Match har verksamhet i elva länder och koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder. Huvudkontoret, där du skulle arbeta, ligger i centrala Stockholm.Grundläggande värderingar är passion, ägarskap, innovation och kvalitet. Det existerar en koncerngemensam hållbarhetsplan. Uppförandekoden utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete inom hela koncernen. Den representerar Swedish Match och alla våra medarbetares engagemang för att bedriva vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt genom att visa integritet och respekt för våra intressenter och samhället som helhet.