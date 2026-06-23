Senior Näringslivsanalytiker - Analysenheten
Uppsala kommun, Kvalitet och planering / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-06-23
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Som senior strategisk näringslivsanalytiker i Uppsala kommun har du ett självständigt och kvalificerat analysuppdrag med stort ansvar. Detta är en helt ny tjänst och en nyckelroll där du kombinerar avancerad analys med strategiskt beslutsstöd. Du arbetar i gränslandet mellan näringsliv, arbetsmarknad, regional utveckling och samhällsplanering och bidrar med underlag som stödjer både tjänsteledning och politiska beslut.
Uppsala kommun har över 18 000 medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter att påverka, bidra och utvecklas – samtidigt som vi värnar om arbetsglädje och en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Du kommer att tillhöra den koncerngemensamma analysenheten inom kvalitets- och planeringsavdelningen på kommunledningskontoret. Här arbetar vi både med återkommande gemensamma analyser, som befolkningsprognoser och omvärldsbevakning, och med mer riktade uppdrag från olika delar av organisationen. Enheten ansvarar också för kommunens datastyrning (data governance).
Beskrivning av arbetsuppgifter
I den nyinrättade rollen som senior strategisk näringslivsanalytiker ansvarar du för kommunens mest kvalificerade analyser inom näringslivs-, arbetsmarknads- och tillväxtområdet. Du fungerar som analytiskt expertstöd till kommunledning, chefer och verksamheter samt omsätter komplex statistik och omfattande datamaterial till tydliga slutsatser, rekommendationer och beslutsunderlag.
Du har ett övergripande ansvar för kommunens analyser av företagsklimat, näringslivsutveckling och konkurrenskraft. Uppdraget omfattar analys, metodutveckling och strategisk tolkning av såväl lokala som regionala och nationella data. Du ansvarar för uppföljning av företagsundersökningar och andra relevanta mätningar samt för jämförande analyser med andra kommuner och regioner i Sverige och internationellt. Du ansvarar även för fördjupade analyser av näringslivets struktur, arbetsmarknadens utveckling och kommunens långsiktiga tillväxtförutsättningar i Stockholm-Uppsalaregionen. Arbetet omfattar både strukturella analyser och mer kortsiktiga konjunkturbedömningar där du kombinerar företagsdata, sysselsättningsstatistik, befolkningsutveckling och annan relevant information för att identifiera samband och utvecklingsmönster.
En central del av arbetet är att formulera och kommunicera analyser i rapporter, besluts-PM, presentationsmaterial och strategiska underlag. Dina analyser utgör ett viktigt kunskapsstöd för kommunens tjänsteledning och politiska nivå, och ställer därför höga krav på analytisk höjd, omdöme och självständighet.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom till exempel nationalekonomi, statistik, ekonomisk geografi eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta självständigt med kvalificerade analyser eller utredningar inom näringslivsområdet – gärna i en rådgivande eller konsultativ roll. Du är van vid att arbeta med statistik och databaserade analyser och känner dig trygg i att hantera och tolka komplexa datamängder.
Eftersom tjänsten är placerad i en politiskt styrd organisation behöver du ha god förståelse för hur offentlig sektor fungerar och för analysens roll i beslutsfattande. Vi ser också att du har erfarenhet av att arbeta i samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv, till exempel i analys- eller utvecklingsprojekt. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har även god skriftlig förmåga i engelska. Det är meriterande om du har kunskaper i programmering, till exempel R.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad även i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
I ditt arbete tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt arbetssätt, samt driver dina processer vidare. Du har en god förmåga att hantera komplexa frågor. Du har en stark numerisk förståelse och arbetar snabbt och noggrant med siffror och beräkningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fredrik Tormod, analyschef, 018-726 33 39.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Kvalitet och planering Kontakt
Analyschef
Fredrik Tormod 018-726 33 39 Jobbnummer
9974587