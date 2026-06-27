Senior Mqtt / Iot Integration Engineer Till Energitech-Plattform
Solpulsen Energy Norden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-27
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Solpulsen utvecklar en energiplattform för EMS, solenergi, batterier, elnät, fastigheter och framtida AI/optimering. Vi söker nu en erfaren MQTT/IoT-specialist som kan hjälpa oss med integrationen mellan en befintlig EMS-controller och Solpulsens egen cloud/backend-miljö.
Detta är ett praktiskt integrationsuppdrag. EMS-controllern finns redan. Fokus är att definiera och implementera ett tydligt V1 MQTT/API interface så att data kan skickas korrekt från controller till Solpulsen Cloud.
Huvudansvar
• Definiera V1 MQTT topic map
• Definiera payloadstruktur för telemetry, status, alarms/events och command ack/nack
• Sätta upp eller stödja MQTT broker/test endpoint
• Säkerställa TLS/authentication, client ID och certificate/token-flöde
• Bygga eller stödja MQTT subscriber / ingestion service
• Säkerställa heartbeat/status, offline/reconnect och buffering-logik
• Stödja integration mot backend, API och databas
• Dokumentera interface, testfall och tekniska beslut
• Stödja gemensamt integrationstest med EMS-leverantörPubliceringsdatum2026-06-27Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av MQTT/IoT-integration
• Erfarenhet av MQTT broker, topics, subscriptions och payload design
• Förståelse för TLS, autentisering, certificates/tokens och client identity
• Erfarenhet av backend/cloud-integration
• Förmåga att dokumentera tekniska interface tydligt
• God förståelse för event-driven ingestion och realtidsdata
• *Meriterande**
• Azure
• C#/.NET
• PostgreSQL
• Time-series data
• Energy/EMS/Modbus/IoT-projekt
• Docker, CI/CD eller DevOps
• Erfarenhet av command/ack/nack-flöden
• Erfarenhet av offline/reconnect och local buffering
Uppdragets första leveranser
1. V1 MQTT/API interface package
2. MQTT cloud integration
3. Testbar EMS → MQTT/API → Solpulsen Cloud-kedja
4. Demo acceptance support
5. Teknisk dokumentation och valideringschecklista
Anställningsform
Projektuppdrag, konsultuppdrag eller tidsbegränsad anställning kan diskuteras.
Plats
Remote/hybrid.
Start
Snarast.Så ansöker du
Skicka CV eller kort profil samt exempel på tidigare MQTT/IoT-integrationer. Beskriv gärna konkret vilka MQTT-brokers, cloudmiljöer och backendtekniker du har arbetat med.
pulsenai.com
solpulsen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Mejl
E-post: info@solpulsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solpulsen Energy Norden AB
(org.nr 559429-0875)
Tellusgången 17 (visa karta
)
126 37 HÄGERSTEN Jobbnummer
9982080