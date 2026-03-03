Senior Mjukvaruutvecklare till Kebni
Vill du vara med från ax till limpa i ett intimt bolag inom en spännande bransch? Kebni söker nu en erfaren Mjukvaruutvecklare för att förstärka teamet inom sensorutveckling. Här får du stor möjlighet att forma din roll framåt. Välkommen med ansökan!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Din kommande arbetsplats Kebni jobbar idag enligt sin slogan "Bringing stability to a world in motion". Detta görs genom att leverera produkter till sina kunder inom två affärsområden: rörelseavkänningslösningar - affärsområde Inertial Sensing, samt satellitterminallösningar - affärsområde Satcom.
Kebni arbetar med och levererar till högprofilerade kunder globalt och befinner sig på en spännande resa där de bygger upp sin ingenjörsbas på mjukvarusidan för att klara framtida utmaningar inom både Inertial Sensing och SatCom.
Du erbjuds
I rollen som Mjukvaruutvecklare kommer du att designa, utveckla och underhålla mjukvarulösningar för högpresterande system, med fokus på inbyggd mjukvara, applikationsutveckling och produktionsmjukvara. Kebni är ett mindre, agilt bolag inom en bransch med oändliga möjligheter. Tack vare detta kan du förvänta dig ett arbete som ger dig möjlighet att påverka på riktigt och du får en varierande vardag. Du blir en nyckelperson i det växande ingenjörsteamet i Karlskoga, med nära samarbete med produktionen där samt med kollegor i Kista.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att kombinera utveckling av inbyggd mjukvara med applikationer, samt att säkerställa systemintegration och funktionalitet i Kebnis produktionsmiljöer. Du kommer att vara involverad i hela produktlivscykeln, från arkitektur till test och underhåll. Kebnis arbetssätt utspelar sig i projektform i kombination med ett väl upparbetat agilt arbetssätt. Du kommer att vara en nyckelspelare i olika tvärfunktionella team, vilket ger dig insyn i hela produktens livscykel och möjlighet för dig att påverka slutresultatet!
Realtidsprogrammering i C/C++
Applikationsutveckling i C# (.NET)
Skriptning för automation och dataanalys i Python
Systemintegration och validering av hårdvara
Definiera systemarkitektur och gränssnitt
Skriva tekniska specifikationer och testplaner
Underhåll av produktionsmjukvara
Vi söker dig som
Har civilingenjörs- eller högskoleexamen inom datavetenskap, mjukvaruutveckling eller liknande område
Har avancerad kunskap i C/C++ för realtidssystem
Har god kunskap i C# (.NET) för applikationsutveckling
Har erfarenhet av Python för automation och dataanalys
Har god kunskap om inbyggda system och RTOS/Embedded Linux
Har gedigen erfarenhet av mjukvarusystemdesign och systemintegration
Har förståelse för integration av hårdvara, mjukvara och elektriska delsystem
Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av navigationssystem, IMU, INS och sensorfusion
Erfarenhet av arbete i försvars- eller fordonsindustrin
Erfarenhet av mjukvarumetodik för strukturerad utveckling och underhåll
Kunskap om Agile- eller Scrum-metodiker
Vem är du?
Förutom att du har intresse för och förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniker, tror vi att du har följande personliga egenskaper för att lyckas och trivas som bäst i rollen:
Vi tror att du är förändringsbenägen och trivs i en miljö där teknik, arbetssätt och krav utvecklas över tid. Du är målmedveten och har förmågan att driva både ditt eget arbete och gemensamma initiativ framåt med fokus på kvalitet och långsiktiga resultat.
Du tar ett stort ansvar - för din kod, för helheten i lösningen och för samarbetet i teamet. Med en stark intellektuell nyfikenhet håller du dig uppdaterad inom ditt område, ifrågasätter etablerade lösningar och bidrar gärna med nya perspektiv.
Samtidigt är du öppen och respektfull i ditt sätt att kommunicera och samarbeta, värdesätter olika kompetenser och bidrar till ett tryggt och professionellt arbetsklimat.
Övrig information:
Dina kollegor finns på kontoret i Karlskoga samt huvudkontoret i Kista. Vi letar efter dig som har möjlighet att arbeta från Karlskogakontoret som din utgångspunkt, då produktion finns där, och resor till Kista kan förekomma sporadiskt.
Möjlighet till distansarbete någon dag per vecka finns efter genomförd introduktion och onboarding av rollen.
I samband med intervjufas i den här rekryteringsprocessen kommer vi be kandidater visa upp utdrag ur belastningsregistret. Detta för att rollen på Kebni på sikt troligtvis kommer innebära arbete i säkerhetsklassade projekt.
