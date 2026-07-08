Senior mjukvaruutvecklare och teamlead
Procruitment AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Företaget
Vår kund är ett svenskt högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin, specialiserat på utveckling av avancerade marina produkter och system för undervattensmiljöer. Bland annat arbetar de med torpeder, minsystem och autonoma eller fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV/AUV).
Produkterna verkar i extrema miljöer under vattenytan, vilket ställer höga krav på konstruktion, mjukvara och analys. Innovation, precision och tillförlitlighet genomsyrar hela utvecklingskedjan.
Företaget kännetecknas av en platt och ingenjörsdriven organisation där både kompetens och individ värdesätts. Här uppmuntras delaktighet, ansvarstagande och en öppen, prestigelös kultur.
Procruitment är exklusiv rekryteringspartner i denna process, vilket innebär att samtliga frågor och ansökningar hanteras genom oss. Mer information om verksamheten ges i samband med intervju.Om tjänsten
Vi söker en senior mjukvaruutvecklare som vill kombinera tekniskt arbete med ett utvecklande ledarskap. I den här rollen arbetar du till hälften som mjukvaruutvecklare och till hälften som teamlead, i ett agilt utvecklingsteam som skapar avancerade marina system där mjukvaran är central för funktionalitet, säkerhet och prestanda.
Som teamlead har du ansvar för backloggplanering, dagliga stand-ups och dialog med projektledare. Rollen kombinerar delar av Scrum Master och Product Owner, där du stöttar teamet i det dagliga arbetet och hjälper till att skapa struktur och tydlighet i planeringen. Samtidigt är du fortsatt en aktiv del av utvecklingen och bidrar med din tekniska kompetens.
Rollen passar dig som har några års erfarenhet av mjukvaruutveckling och som har provat på, eller vill fortsätta utvecklas inom, ledarskap. Du tycker att det är stimulerande att coacha andra, skapa framdrift och bidra till en miljö där teamet kan prestera och trivas.
Det finns flera utvecklingsmöjligheter inom både teknik och ledarskap.
Din kompetens
• Civil- eller högskoleingenjör, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet -Några års erfarenhet av mjukvaruutveckling -Erfarenhet av agilt arbetssätt (Scrum eller liknande) -Djup kompetens inom C och/eller C++ -Flytande svenska i tal och skrift, samt god teknisk engelska
Erfarenhet av embeddedutveckling, systemarkitektur och CI/CD med automatiserade tester är meriterande. Likaså kunskaper i Python, Rust, Ada eller Qt samt modellbaserad utveckling (t.ex. xtUML).
Som person är du analytisk, strukturerad och kommunikativ. Du trivs med att stötta andra, skapa tydlighet och driva utvecklingen framåt. Du har ett coachande förhållningssätt, gillar att samarbeta och bidrar till en öppen och engagerad kultur.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Vi vill informera om att vi nu går in i semestertider. Rekryteringsprocessen kommer att fortsätta efter sommaren, vilket innebär att återkoppling kan dröja något längre än vanligt under juli och augusti. Vi tackar för ditt tålamod och ser fram emot din ansökan!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6598606-2091740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Teknikringen 8d (visa karta
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583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9996450