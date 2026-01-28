Senior mjukvaruutvecklare (.NET)
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om EDGE Associates
EDGE Associates är ett IT-konsultbolag med huvudkontor i Stockholm och ett starkt leveransteam i Colombo, Sri Lanka. Vi befinner oss i en spännande expansionsresa där vi bygger framtidens internationella leveransorganisation. Vårt fokus är att skapa smarta, hållbara IT-lösningar tillsammans med våra kunder - och vi söker nu dig som vill vara med på resan!
Rollen
Vi söker en Senior Mjukvaruutvecklare som vill ta nästa steg i sin karriär. Hos oss får du en central roll i projekt som bygger moderna, molnbaserade lösningar och affärskritiska applikationer.
Du kommer direkt få arbeta med uppdrag hos spännande kundprojekt. Här kommer du få arbeta nära våra kunder samtidigt som du blir en nyckelperson i vår globala leveransmodell. För dig som vill bidra till att bygga upp och forma vårt växande team så finns unika möjligheter till det.
Vem är du?
Vi tror att du är en erfaren backend-utvecklare med breda kunskaper inom modern .NET-utveckling och molnbaserade miljöer. Du är trygg i din tekniska kompetens men samtidigt nyfiken på nya verktyg och arbetssätt. Som person gillar du att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och vill bidra till en kultur av innovation, kvalitet och laganda.
Vi ser gärna att du har:
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i .NET Core / C#
Erfarenhet av att bygga molnbaserade lösningar (Azure, AWS eller GCP)
Kunskap om API-utveckling, mikrotjänst-arkitektur och integrationer
Vana av att arbeta agilt med DevOps-tänk, CI/CD, containerteknik (Docker/Kubernetes)
God förståelse för säkerhet, prestanda och hållbarhet i produktionsmiljöer
Meriterande:
Kunskap om frontend-ramverk som Angular, React eller Typescript
Erfarenhet av SaaS-lösningar, WebAPI, GraphQL, realtidsflöden eller in-memory caching
Erfarenhet från finans, trading eller andra affärskritiska domäner
Varför EDGE?
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får vara del av ett bolag i tillväxt där du kan påverka riktningen. Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i internationella team och projekt
Flexibel arbetsmodell (hybrid/distans)
Attraktiv ersättningsmodell
Chansen att vara med och bygga framtidens konsultbolag tillsammans med oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: careers@edgeassociates.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge Associates AB
(org.nr 559054-3152) Jobbnummer
