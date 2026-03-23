Senior Mjukvaruutvecklare inom realtidssystem
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en del av en tekniskt avancerad miljö där du utvecklar plattformsnära realtidsapplikationer för marina ledningssystem. Här får du arbeta nära både mjukvara och underliggande plattform, med stort eget ansvar för hela utvecklingskedjan. Rollen passar dig som trivs i komplexa system, uppskattar hög teknisk nivå och vill bidra med erfarenhet i ett sammanhang där kvalitet, struktur och noggrannhet är avgörande.
ArbetsuppgifterAnsvara för kravhantering, design, implementation och test av mjukvara.
Planera och driva ditt arbete självständigt inom funktioner kopplade till marina ledningssystem.
Utveckla plattformsnära och hårdvarunära realtidsapplikationer.
Arbeta med Linuxmiljöer, främst Debian och Ubuntu, samt operativsystemnära funktioner.
Utveckla och underhålla automatiserade unit-, integrations- och systemtester.
Samarbeta genom parprogrammering och bidra i storskalig mjukvaruutveckling.
KravMinst 10 års erfarenhet av utveckling av plattformsnära realtidsapplikationer, varav majoriteten inom hårdvarunära utveckling.
Mycket god erfarenhet av Linux (Debian/Ubuntu) och operativsystemnära funktioner.
Mycket god erfarenhet av C/C++, Visual Studio, Java och Golang.
Erfarenhet av utveckling av automatiserade unit-, integrations- och systemtester.
Erfarenhet av parprogrammering.
Erfarenhet av storskalig mjukvaruutveckling.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
