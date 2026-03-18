Senior Mjukvaruutvecklare
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade teknikexperter. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig!
Din roll
Som mjukvaruutvecklare på Etteplan i Jönköping kommer du att vara delaktig som specialist i våra kunders produktutveckling. Du drivs av att lösa tekniska utmaningar och vill vara med och skapa framtidens mjukvara. Huvudsakligen arbetar du i projekt hos kund men även inhouse-arbete kan förekomma. I din roll kommer du att få möjligheten till professionell och personlig utveckling - något som är en del av Etteplans kultur.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas. Du är en person som tycker om att ta dig an nya utmaningar, tar eget ansvar och är van att arbeta mot uppsatta mål. Du är genuint intresserad av teknik och håller dig uppdaterad om trender. Du är innovativ och gillar att samarbeta med andra.
För att möta förväntningarna i din roll som mjukvaruutvecklare ser vi att:
- Du är civil- eller högskoleingenjör inom datateknik eller motsvarande
- Du har en gedigen bakgrund inom mjukvaruutveckling, med minst fem års erfarenhet och helst omkring tio.
- Du har vana att arbeta med inbyggda system och kan troligen C, C++, C# och någon av Linux-distributionerna
- Du behärskar flytande svenska och engelska
- B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande med erfarenheter inom försvarsindustrin eller konsumentproduktsbranschen.
Eftersom vissa av våra uppdrag finns inom försvarsindustrin kan tjänsten komma att kräva en godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler. För roller som omfattas av säkerhetsklassning gäller även krav på svenskt medborgarskap.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/
För detta jobb krävs körkort.
Etteplan
9805871