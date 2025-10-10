Senior mjukvaruutvecklare
Procruitment AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Vadstena
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-10Företaget
Vår kund är ett svenskt högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin, specialiserat på utveckling av avancerade marina produkter och system för undervattensmiljöer. Bland annat arbetar de med torpeder, minsystem och autonoma eller fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV/AUV).
Produkterna är verksamma i extrema miljöer under vattenytan, vilket ställer höga krav på både konstruktion, mjukvara och analys. Innovation, precision och tillförlitlighet genomsyrar hela utvecklingskedjan.
Företaget kännetecknas av en platt och ingenjörsdriven organisation där både kompetens och individ värdesätts. Här uppmuntras delaktighet, ansvarstagande och en öppen, prestigelös kultur.
Procruitment är exklusiv rekryteringspartner i denna process, vilket innebär att samtliga frågor och ansökningar hanteras genom oss. Mer information om verksamheten ges i samband med intervju.Om tjänsten
Vi söker dig som är senior mjukvaruutvecklare med lång erfarenhet - men som också har nyfikenheten och drivet att fortsätta växa. Du kommer att bli en nyckelperson i ett agilt utvecklingsteam, där du har möjlighet att ta tekniskt ansvar och påverka val av metoder, teknologier och lösningar. Projekten rör komplexa marina system - där mjukvaran är central för funktionalitet, säkerhet och prestanda. Beroende på din bakgrund och dina intressen finns möjlighet att arbeta med områden som: - Hårdvarunära programmering i C/C++ - Styrning av sensorer, realtidslogik och kommunikation - Signalbehandling och autonoma beteenden - Modellering och simulering av avancerade miljöer - Bygga interna verktyg och utvecklingsplattformar - Arkitektur och design av gemensamma programvarukomponenter - Driva DevOps och automatisering - AI-stöd i utvecklings- och testprocesser Här finns ingen låst rollbeskrivning - utan du har stort utrymme att forma din inriktning beroende på var du vill bidra mest.
Din kompetens
• Civil- eller högskoleingenjör, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet - Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling - Djup kompetens inom C och/eller C++ - Flytande svenska i tal och skrift, samt god teknisk engelska - Förmåga att ta helhetsansvar för tekniska lösningar Erfarenhet av embeddedutveckling, systemarkitektur och CI/CD med automatiserade tester är meriterande. Likaså kunskaper i Python, Rust, Ada eller Qt samt modellbaserad utveckling (t.ex. xtUML). Som person är du analytisk, nyfiken och strukturerad, trivs i team och bidrar till en öppen och prestigelös kultur. Du har ett brett teknikintresse, vill förstå helheten och drivs av att förbättra, ta initiativ och säkra långsiktighet i kvalitet och skalbarhet. Vill du jobba med teknik i världsklass, i en roll där du själv kan påverka din inriktning och framtid? Då vill vi höra från dig!Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Julia Rynestad julia.rynestad@procruitment.se 0735224445 Jobbnummer
9552082