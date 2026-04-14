Senior Mjukvaruutvecklare - Autonoma Marina System
Saab AB / Datajobb / Lund
2026-04-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Bjuv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi på Naval AI & Autonomy är en nyligen etablerad sektion med "startup-liknande" team som samlar spetskompetens och utvecklar autonoma marina system för militär användning. Vi arbetar från tidig forskning till produktionsnära implementation - och testar våra lösningar i verkliga marina miljöer. Vi arbetar med både obemannade ytfarkoster och undervattenssystem, men också med tillämpningar på större plattformar som ubåtar, korvetter och fregatter. Fokus ligger på att bygga framtidens autonoma förmåga till sjöss genom att kombinera AI, systemintegration och avancerad autonomiteknik. Vi arbetar parallellt med forskning, prototyper och produktionsnära implementationer - över flera TRL-nivåer samtidigt.
Nu söker vi en senior mjukvaruutvecklare som vill ta tekniskt ansvar i vår autonomistack. Hos oss handlar senioritet inte om titel eller personalansvar - utan om tekniskt ägarskap, struktur och initiativ.
I rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Ta tekniskt ägarskap för delar av vår autonomistack
Utveckla och underhålla mjukvara i Python och/eller C++
Integrera AI-komponenter byggda i exempelvis PyTorch
Bygga robusta flöden från datainsamling till realtidsbearbetning
Arbeta nära sensorsystem och omborddatorer
Strukturera kodbas, arkitektur och utvecklingsprocesser
Genomföra code reviews och stötta juniora utvecklare
Felsöka och optimera system i verkliga marina miljöer
Du kommer röra dig mellan experimentella spår och krav på robust, verifierbar systemdesign.
Så arbetar vi:
Litet specialistteam med hög teknisk nivå
Startup-tempo i etablerad industriell miljö
Innovation genom praktisk implementation - inte PowerPoint
Strategisk satsning inom Saab Naval
Vi söker dig som har ett starkt intresse för AI och som trivs i en tekniskt avancerad och utvecklande miljö. Som person är du prestigelös, nyfiken och motiveras av att ständigt lära dig och utvecklas. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar självständigt och har förmåga att planera, strukturera och driva dina uppgifter framåt på ett effektivt sätt. Vi ser också att du trivs i en teammiljö med högt i tak, där öppenhet, samarbete och konstruktiva diskussioner värderas högt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling i komplexa eller realtidsnära system
Van att arbeta nära AI/ML-komponenter
Bekväm med systemintegration och arkitekturfrågor
Tar initiativ och skapar struktur där det behövs
Trivs i ett litet men växande, tekniskt ambitiöst team
Erfarenhet av autonoma system, försvarsnära verksamhet eller marina miljöer är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Skyddsgatan 5 (visa karta
)
224 84 LUND
Saab Naval AB
Saab AB katarina.kahre@saabgroup.com
9853190