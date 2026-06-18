Senior Mjukvaruarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en strategisk nyckelroll där du får forma nästa generations plattform för analys och beslutsstöd. Miljön är tekniskt avancerad och verksamheten verkar inom träning och simulering, med höga krav på säkerhet, prestanda, skalbarhet och regulatorisk efterlevnad.
Plattformen moderniseras för att fungera både i säkra molnmiljöer och on-premises. Det innebär att du får arbeta med komplexa arkitekturfrågor där hybridlösningar, dataintensiva flöden och framtida AI-stöd är centrala delar. Du får ett tydligt arkitekturellt ägarskap och blir en viktig röst i hur plattformen ska utvecklas långsiktigt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt arkitekturarbete med nära tekniskt ledarskap och påverka vägval som får verklig betydelse över tid.
ArbetsuppgifterDu leder och äger plattformens arkitektur från helhetsbild till konkreta tekniska vägval.
Du definierar målarkitektur och driver den tekniska strategin framåt.
Du utformar en säker, robust och skalbar hybridarkitektur som fungerar både i molnet och on-premises.
Du vägleder utvecklingsteam som teknisk ledare och mentor i arkitektur- och designfrågor.
Du säkerställer att lösningen möter höga krav på säkerhet, prestanda och regelefterlevnad.
Du driver teknikval genom arkitekturella analyser, utvärderingar och Proof of Concepts.
Du samarbetar nära produkt-, marknads- och teknikfunktioner i tvärfunktionella team.
Du bidrar till strategiska beslut inom AI, datahantering och plattformsutveckling.
Du stärker organisationens tekniska förmåga genom kunskapsdelning och kompetensutveckling.
KravMinst 10 års erfarenhet av mjukvaruarkitektur och avancerad systemutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av att leda arkitekturarbete i komplexa systemmiljöer.
Mycket god förmåga att fatta, kommunicera och förankra tekniska beslut.
Gedigen erfarenhet av dataintensiva och distribuerade system.
Erfarenhet av hybridarkitektur där molnplattformar som Azure, AWS eller GCP kombineras med on-premises-miljöer.
Djup kunskap inom CI/CD, containerisering och moderna DevOps-principer.
Erfarenhet av att designa lösningar med AI/ML-komponenter och datadrivna arkitekturer.
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till hållbara, skalbara och framtidssäkra tekniska lösningar.
Erfarenhet av att arbeta i agila och tvärfunktionella team.
Mycket god kommunikativ förmåga på både teknisk och affärsmässig nivå.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av system för militär träning, simulering eller C2-system.
Erfarenhet av realtidssystem och interoperabilitet.
Erfarenhet från säkerhetskritiska miljöer som försvar, myndigheter eller finans.
Fördjupad kompetens inom distribuerade system, integrationsarkitektur och nätverksprotokoll.
Certifieringar inom Azure, AWS eller GCP.
Certifieringar inom informations- eller cybersäkerhet.
Erfarenhet av regulatoriska krav inom cybersäkerhet och dataskydd.
Erfarenhet av verktyg som Azure DevOps, GitHub Enterprise, Jira och Confluence.
Praktisk erfarenhet av AI i mjukvaruutveckling och arkitekturarbete.
Erfarenhet av agentbaserad utveckling eller avancerade AI-lösningar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7935370-2059337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9969770