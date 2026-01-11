Senior Mekanikkonstruktör till ReEnerfy - Lund

Mindment AB / Maskinreparatörsjobb / Lund
2026-01-11


ReEnerfy är ett familjärt konsultbolag som står inför kraftig tillväxt och som erbjuder konsulttjänster inom industrin.
Vad vi sökerEn senior mekanikkonstruktör för anställning hos ReEnerfys med uppdrag hos en internationella kund i Lund.Arbetsuppgifter i detta uppdragUppdraget består av konstruktion (system och detalj), installation och produktionssupport för marina fartyg. Uppgifterna varierar över tid men kan t.ex. bestå i att arrangera komponenter, analysera och konstruera lätta och tunga stålkonstruktioner.
Din erfarenhet & krav att uppfylla

Du har genomförd utbildning civil-/högskoleingenjör, maskin.

Du har arbetslivserfarenhet på mellannivå ca 5-10 år.

Du har omfattande branscherfarenhet från Marin, offshore, farkost eller övrig mekanisk industri

Du har kunskaper om klassningsregler (DNV, RMS etc.) och arbetsmiljöföreskrifter (AFS) är meriterande.

Goda kunskaper i 3d-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (el. motsv.).

Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion, ritteknik, producerbarhet (bockning, svetsning och bearbetning).

Du behärskar svenska och engelska (grundläggande yrkeskunskap) i tal och skrift.

Du har enbart Svenskt medborgarskap och bor på pendlingsavstånd från Lund.

Du som person

Har god förmåga att självständigt utföra uppgifter och agerar som förebild för yngre kollegor.

Metodisk, ansvarsfull och noggrann

Effektiv, framåtsträvande och driftig

Hjälpsam, prestigelös och samarbetsvillig

Positiv, ambitiös och flexibel

Du kommer att ingå i ett team som värdesätter öppenhet och samarbete och arbetar för ett positivt arbetsklimat med en bra gemenskap. Du kommer att arbeta med mycket kompetenta kollegor både inom den egna enheten och inom andra discipliner.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång och för oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.PlaceringsortPå plats hos vår uppdragsgivaren i Malmöområdet då verksamhetens art förutsätter att du kan arbeta till största del från kundens kontor varför du behöver trivas med att vara närvarande på plats. Visst distansarbete kan ske i samråd med vår uppdragsgivare.Vi erbjuder dig-Tillsvidareanställning-Förmånliga villkor-Mycket goda karriärmöjligheter-Långsiktiga och stimulerande uppdrag-Goda utbildningsmöjligheter

www.reenerfy.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7019681-1782723".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mindment AB (org.nr 559085-8709), https://jobb.mindment.se
Lunds Central (visa karta)
222 21  LUND

Jobbnummer
9677298

