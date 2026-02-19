Senior Mekanikkonstruktör, Radarutveckling
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Om uppdraget Vi söker nu en senior Mekanikkonstruktör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom försvars- och säkerhetsindustrin. Uppdraget är placerat i Göteborg och ger dig möjlighet att arbeta med avancerad produktutveckling inom världsledande radar- och sensorsystem för markbaserade och marina applikationer.
Du blir en del av ett högteknologiskt utvecklingsteam som bidrar till lösningar som stärker samhällssäkerheten - i en miljö där teknik, innovation och samarbete står i fokus.
Om uppdraget Som mekanikkonstruktör ingår du i ett agilt utvecklingsteam med produktfokus och ansvar för mekaniken i avancerade radar- och antennsystem. Teamet arbetar projektbaserat och i nära samarbete med andra teknikdiscipliner såsom kablage, beräkning, material, inköp och produktion.
Du bidrar aktivt till utveckling, förbättring och industrialisering av mekaniska lösningar, med fokus på kvalitet, funktion och produktionsanpassning. Uppdraget befinner sig i en expansiv fas med ökad produktionstakt och parallellt uppstartade utvecklingsprojekt, vilket innebär tekniska utmaningar och arbete med den senaste tekniken inom antennutveckling.
Arbetet sker helt på plats i Göteborg.
Krav Minst 8 års erfarenhet av mekanikkonstruktion Erfarenhet av produktutveckling inom teknisk miljö God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Förmåga att arbeta både självständigt och i team God samarbetsförmåga och vana att arbeta i projektform Meriterande Erfarenhet av kompositkonstruktion Erfarenhet av Creo Erfarenhet av Windchill Erfarenhet av IFS Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsteam Övrig information Placeringsort: Göteborg Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: Löpande uppdrag Säkerhetskrav: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen
Är du en erfaren mekanikkonstruktör som trivs i en tekniskt avancerad miljö där samarbete och innovation står i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
