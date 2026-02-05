Senior mekanikkonstruktör | Cytiva | Uppsala
2026-02-05
Bli en nyckelspelare i ett dynamiskt team hos vår kund i Uppsala. Som Senior Mekanikkonstruktör får du möjligheten att forma framtidens kromatografisystem och arbeta med banbrytande teknologier. Ta chansen att påverka och utveckla innovativa lösningar i en stimulerande arbetsmiljö.

Om tjänsten
Som Senior Mekanikkonstruktör kommer du att utveckla komponenter för kromatografisystem, särskilt kromatografikolumner, utvärdera nya idéer och design, samt anpassa för serieproduktion hos vår kund. Du reser till svenska leverantörer två gånger per år.
Formell kompetens
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ett relevant ingenjörsområde och minst sju års erfarenhet som mekanikkonstruktör. Du behärskar Creo och är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Din roll innebär att utveckla komponenter för kromatografisystem, särskilt kromatografikolumner, och du kommer att resa till svenska leverantörer två gånger per år. Det är viktigt att du har ett starkt personligt driv och teknisk nyfikenhet.
Meriterande
Det är meriterande om du har en masterexamen inom ett relevant ingenjörsområde och erfarenhet av mekanisk utveckling på Cytiva. Kunskaper om PED/ASME-standarder och tryckkärlsdesign samt erfarenhet av att arbeta med kompositmaterial är också en fördel. Erfarenhet av instrumentutveckling från tidiga faser till industrialisering, inklusive praktiska tester och validering av egna designer, är värdefullt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva identifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
