Senior Mekanikkonstruktör - Etteplan Sweden AB - Maskiningenjörsjobb i Lund

Etteplan Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lund2021-06-30Letar du efter en utmanande tjänst där du får jobba i stimulerande miljöer med projekt som bidrar till samhällsnyttan? Då tycker vi att du ska läsa vidare!Vi är Etteplan - Engineering with a differenceI Sverige är vi över 600 teknikspecialister med ett gemensamt intresse för teknik och människor. Vi är experter på teknisk design, mjukvara och inbyggda system samt avancerad teknisk dokumentation. Med drygt 60 kontor i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina erbjuder vi en verklig global affärsmiljö. Här finns många möjligheter för alla som brinner för att lära sig något nytt och trivs med att utvecklas tillsammans med sina kollegor!Engineering with a differenceär vårt motto och för dig som ingenjör innebär det fantastiska möjligheter att få testa dina egna innovativa idéer. På Etteplan blir du del av en dynamisk, framåtsträvande organisation med höga ambitioner och en spännande framtid i sikte.Din roll som konsult och expertSom ingenjör hos oss på Etteplan får du arbeta med spännande tekniska system i alla skeden av en produkts livscykel. I vår kundportfölj hittar du några av världens ledande företag inom flyg, försvar, energi och fordon och våra uppdrag kan handla om allt från detaljkonstruktion av specifik komponent, systemkonstruktion innehållande flertalet tekniska discipliner, beräkning av komplexa strukturer eller flödesoptimering till kravhantering, ILS, systemsäkerhet och teknisk projektledning. Konsultrollen kan innebära resor till kund.Kort och gott - om du vill ha en varierande och stimulerande roll och dagligen sätta tänderna i de mest avancerade och spännande delarna av teknisk ingenjörskonst så kommer du att trivas hos oss på Etteplan!Vi söker Seniora MekanikkonstruktörerSom Senior Mekanikkonstruktör på Etteplan kommer du ha fler möjligheter än du kunnat ana. Du kommer att arbeta nära våra kunder som finns inom olika branscher, med en gemensam faktor: de flesta är branschledande inom sitt område. Du kommer få arbeta med förstudier, tekniskt offertunderlag, system- och detaljkonstruktion, leverantörskontakter och färdig produkt. Det kan röra sig om nyutveckling eller modifiering/vidareutveckling av befintligt produktsortiment.Vårt eget recept på framgång är teamwork, utveckling och en stor dos av "kul på jobbet". Tillsammans jobbar vi för att ge våra kunder de allra bästa lösningarna!2021-06-30Dina personliga egenskaper värderas högt. Vi söker dig som är lösningsorienterad, metodisk och är ansvarstagande. Som Senior Mekanikkonstruktör arbetar du ofta som "spindeln i nätet" vilket kräver initiativkraft och att du är drivande. Vi värdesätter därför om du har vilja och förmåga att utvecklas till att leda delar av eller hela projekt.För att kunna möta kundens behov ser vi gärna att du är:Utbildad civil- eller högskoleingenjörHar 7+ års yrkeserfarenhet av konstruktionsarbete, hydraulik och hållfastighetsberäkningar är meriterandeHar kunskaper i konstruktionsverktygen Autodesk Inventor och AutoCADHar goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftHar körkort och tillgång till bilSom Etteplanare får duEtt jobb som är meningsfulltPå Etteplan har vi turen att få arbeta med intressanta och viktiga projekt som bidrar till samhällsnyttan och att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Många människor får nytta och glädje av de utvecklingsprojekt vi är delaktiga i - och det är någonting som vi vet att våra medarbetare är stolta över!Unika utvecklingsmöjligheterUnika utvecklingsmöjligheter genom vårt stora kontaktnät och vår gedigna erfarenhet från många olika branscher gör att vi kan erbjuda dig unika möjligheter att utvecklas som ingenjör. Vi vågar påstå att utvecklingsmöjligheterna på Etteplan är oändliga - så länge du har drivet och nyfikenheten förstås! Hos oss får du möjligheten till att styra ditt eget arbete och ta ansvar för din arbetsdag.God sammanhållning och ett öppet klimatKompetensutveckling och spännande uppdrag i all ära - men på Etteplan är gemenskap och kollegial samhörighet lika viktigt. Här är det högt till tak och du får vara som du är. Olikheter är nämligen något vi omfamnar då vi vet att det berikar och bidrar till nya perspektiv! För att bibehålla den goda stämning vi lyckats bygga hittar vi på roliga aktiviteter ihop såsom att åka på personalresor och delta i motionslopp mm.Generösa förmånerNaturligtvis erbjuder vi alla våra anställda friskvårdsbidrag och ett omfattande förmånspaket som hela tiden förbättras, dessutom har vi möjlighet att erbjuda personalbil till alla våra anställda.Känns det som att profilen stämmer in på dig eller någon du känner? In och sök eller dela/tipsa gärna!Etteplan - Engineering with a difference.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-29Etteplan Sweden AB5838653