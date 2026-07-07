Senior mekanikkonstruktör!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
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Vi söker nu en driven och självständig mekanikkonstruktör till ett innovativt techbolag i Göteborg. Det här är en långsiktig möjlighet på heltid där du blir en nyckelperson i ett litet, tight team och får arbeta med mekanik på en riktigt hög teknisk nivå.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vår kund är ett svenskt deep tech-bolag som utvecklar storskaliga maskinsystem för industriell tillverkning. Eftersom systemen verkar under extremt högvakuum och mycket höga temperaturer ställs extremt höga krav på de mekaniska och termiska lösningarna.
Som mekanikkonstruktör kliver du in i en bred roll i ett tvärfunktionellt R&D-team bestående av elutvecklare, PLC-utvecklare och konstruktörer. Du kommer att leda utvecklingen av framtida maskinsystem, vilket just nu innebär ett stort och viktigt grundarbete med att bygga upp nästa generations maskinvariant. Du tar lösningarna hela vägen från koncept och praktiska prototyper i huset, till färdig produktion hos en extern partner.
Vi söker en självgående och prestigelös mekanist med skinn på näsan som trivs med det höga tempot och de breda rollerna i en scale-up-miljö. Du är en person med starkt självledarskap som kan ta ett luddigt beskrivet problem, spåna fram ett designförslag och driva ditt eget projekt framåt. I den här rollen kan du inte vara en perfektionist som fastnar i detaljer, utan du är en nyfiken problemlösare som fokuserar på helheten och på att få saker gjorda i praktiken.Dina arbetsuppgifter
I den här breda rollen varvar du ren 3D-modellering och detaljerat 2D-ritande i Creo Parametric med avancerade beräkningar och simuleringar (FEA) för att säkerställa strukturell och termisk hållfasthet i maskinen. Du ansvarar för att hantera din konstruktionsdata och driva ändringsprocesser i Windchill PDM. Arbetet innebär också att översätta produktkrav till tekniska specifikationer, göra riskbedömningar och samarbeta tätt med kollegor inom el, mjukvara och process. Eftersom serietillverkningen sker hos en partner i Sverige kan enstaka resor i tjänsten förekomma.
Vi söker dig som
Har relevant ingenjörsutbildning (BSc/MSc) inom maskinteknik eller liknande.
Har minst 5 års erfarenhet av mekanikkonstruktion, med användning av Creo Parametric och Windchill
Har erfarenhet av stora, komplexa sammanställningar och stark kompetens inom form- och lägestoleranser
Har vana av att ta mekanisk design från konceptstadium till färdig produktion.
Har ett stort självledarskap med förmåga att självständigt strukturera ditt arbete, lösa luddiga problem och argumentera för dina tekniska idéer.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "304Q5M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9995285