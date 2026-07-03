Senior Mekanikkonstruktör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du arbeta i en tekniktung marin miljö där mekanisk konstruktion möter komplex integration ombord på fartyg. Rollen omfattar både system- och detaljkonstruktion, från tidiga lösningar till färdiga underlag för produktion och installation. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla robusta, producerbara konstruktioner och säkerställa att komponenter och system fungerar tillsammans i en krävande miljö. Det här är en roll för dig som vill kombinera konstruktion, teknisk problemlösning och nära samarbete med produktion i projekt med hög teknisk höjd.
ArbetsuppgifterDu tar fram system- och detaljkonstruktioner för marina applikationer.
Du arbetar med placering, integration och anpassning av komponenter och delsystem.
Du analyserar, dimensionerar och konstruerar både lätta och tunga stålkonstruktioner.
Du tar fram ritningsunderlag och arbetar med plåtdetaljer och rörkonstruktion.
Du säkerställer att konstruktioner är producerbara med hänsyn till exempelvis bockning, svetsning och bearbetning.
Du ger teknisk support till produktion och installation och bidrar till att lösa praktiska konstruktionsfrågor.
Du arbetar i 3D-modellering och produktdatahantering i Creo och Windchill eller likvärdiga system.
KravDu har civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
Du har flera års erfarenhet av mekanisk konstruktion och är van att självständigt driva konstruktionsuppgifter.
Du har mycket goda kunskaper i 3D-modellering och produktdatahantering i Creo och Windchill eller likvärdiga system.
Du har erfarenhet av plåtdetaljer, rörkonstruktion, ritningsframtagning och producerbarhet.
Du har kunskap om tillverkningsmetoder som bockning, svetsning och bearbetning.
Du har erfarenhet från marin-, offshore-, fordons- eller annan mekanisk industri.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av klassningsregler, exempelvis DNV eller motsvarande.
Kunskap om gällande arbetsmiljöföreskrifter, exempelvis AFS.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8016902-2085039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
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222 21 LUND Jobbnummer
9991527