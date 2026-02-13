Senior Mekanikkonstruktör
2026-02-13
Vill du bli en del av ett sympatiskt gäng mekanikkonstruktörer? Vill du jobba med varierande projekt och utvecklas tillsammans med oss? Välkommen till Avalon!
Din framtid hos oss
I 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Vill du vara med oss och göra skillnad?
Vi söker en erfaren kollega som kommer bli tongivande i teamet på Avalon och på uppdraget ute hos kund. Du kommer bidra med din erfarenhet och representera både dig själv och Avalon på konsultintervju och sen i konsultuppdraget. Du kommer ha chans att engagera dig internt på Avalon i de frågor som intresserar dig - tekniska projekt eller kanske var nästa after work ska hållas?
Hos oss blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team som värdesätter både arbetsglädje och kunskapsutbyte. Vi trivs med att lösa komplexa och kluriga utmaningar tillsammans och vi hjälper gärna varandra för att nå bästa möjliga resultat för våra kunder. Här får du kollegor som gillar att ha kul, dela erfarenheter och bygga framgång tillsammans. Du kommer få möjlighet till att själv påverka vilket som blir ditt nästa drömuppdrag hos oss, då vi har en stor och bred kundkrets som verkar i olika branscher.
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. Vi söker dig som har
God kommunikationsförmåga så att du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift för olika målgrupper och personer med olika nivå av tekniskt kunnande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
En utbildning som ingenjör på högskole- eller civilingenjörsnivå.
Goda kunskaper i Solidworks, Creo eller Inventor.
Minst 10 års erfarenhet som mekanikkonstruktör. Om du saknar några månader så kommer vi inte peka finger, men det här är en speciellt senior roll som vi rekryterar. Du delar din kunskap och kan agera mentor åt mer juniora kollegor.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem. Vi återkommer med information om nästa steg så fort vi kan. Innan vi hörs kan vi rekommendera att du läser mer om Avalon på vår hemsida, LinkedIn eller tittar hur vi har det på Instagram.
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Tony Nilsson, Team Leader - tony.nilsson@avaloninnovation.com
Patrik Enarsson, Business Manager - patrik.enarsson@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avalon Innovation Technology AB
(org.nr 556546-4525)
352 36 VÄXJÖ
