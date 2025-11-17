Senior Mekanikkonstruktör
2025-11-17
Om rollen
Vi söker nu på uppdrag av vår kund, en erfaren mekanikkonstruktör som vill kombinera tekniskt djup med möjlighet att ta ett steg mot en ledande roll. Vår kund är ett högteknologiskt bolag, verksamt inom områden som medicinteknik, forskning och industri.
I rollen som mekanikkonstruktör blir du en nyckelperson i utvecklingsteamet och arbetar med konstruktion för serietillverkning. Du samarbetar tätt med kollegor inom elektronik, mjukvara och produktion. Rollen passar dig som vill ta steget mot en teamledarroll - du kommer successivt få ta ansvar för att koordinera arbetet, stötta kollegor och agera mentor i gruppen.
Vi söker dig som har:
7-10 års erfarenhet som konstruktör och/eller beräkningsingenjör
Kan design för serietillverkning (DFA, DFM)
Förståelse för konstruktion kopplat till elektroteknik/elektronikkylning
Erfarenhet av tillverkningstekniker som formsprutning, lättmetallgjutning, tunnplåt, svetssammansättningar m.m.
Kunskap inom simulering (värme, CFD, hållfasthet) med COMSOL, ANSYS, Altair eller Nastran
Bred materialkunskap (metall, plast, keramer)
Erfarenhet av maskin- och elsäkerhet samt certifiering
Meriterande:
Erfarenhet av Autodesk Vault Professional, Inventor och Sovelia PLM
Erfarenhet av Infor LN och Visual Factory
Tidigare erfarenhet av koordinering eller tekniskt ledarskap
Övrig information
Omfattning: Heltid, mån - fre
Start: Så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Uppsala
Detta är initialt konsultuppdrag via The Place, med goda möjligheter till förlängning eller övertag av kunden.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig.
Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9607534