Senior Mekanikkonstruktör - Produktutveckling
2025-10-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Borlänge
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Enkelt, du vill vara kreativ och innovativ i att lösa tekniska problem. Och det är precis vad vi erbjuder dig. Du är experten; du berättar för oss vilken lösning som du anser är bäst. Några av dina uppdrag kommer att utföras ute hos våra kunder medan andra kommer att drivas in-house. Då vi har kontor över hela Sverige och ett väl fungerande samarbete internt, både över region och affärsområde, finns goda möjligheter för dig att arbeta med kunder både i regionen och över hela landet och därigenom bredda ditt kontaktnät.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer inte att vara ensam, nyckelordet är samarbete. Tvärfunktionella team skapas för att lösa projekt, snarare än att välja projekt för en redan befintlig grupp. Produkter och affärsområden kommer att skilja sig åt och du kommer att bygga nya spännande lösningar.
Du kommer arbeta med konstruktion i produktutvecklingsprojekt
Självständigt ansvara för att driva, planera och koordinera konstruktionsarbetet för att nå uppsatta projektmål
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs med att brottas med knepiga tekniska utmaningar och att analysera. Du tycker om att tillsammans med teamet bryta ner dessa utmaningar för att nå den bästa lösningen. Du är en person som tycker om att dela med dig av dina kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Utbildningsbakgrund inom maskinteknik
Minst fem års erfarenhet av att arbeta som mekanikkonstruktör
Erfarenhet av att jobba med konstruktion och produktutveckling
Goda kunskaper i CAD
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Örnsköldsvik, Magasinsallén 2E. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-10-30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
