Senior MDM och ETL Specialists

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker ett konsultteam inom Master Data Management (MDM) och ETL som ska bidra i fortsatt utveckling och förvaltning av en etablerad MDM-plattform, dess integrationer och tillhörande tjänster i offentlig sektor. Arbetet sker i nära samverkan med både producenter och konsumenter av masterdata, både internt och externt, och omfattar analys, krav- och lösningsspecifikation samt etablering av nya och förbättrade lösningar.
En viktig del av uppdraget är att säkerställa löpande kunskapsöverföring och att relevant dokumentation hålls uppdaterad och förs vidare till utsedda mottagare.
Teamet omfattar följande kompetenser: ETL-utvecklare, Configuration Manager för MDM samt Configuration Manager med databasinriktning (DBA).
ArbetsuppgifterVidareutveckla och förvalta MDM-plattformen, integrationer och tjänster.
Genomföra analyser samt ta fram krav- och lösningsspecifikationer.
Etablera och konfigurera lösningar i MDM/ETL-miljö.
Samarbeta med producenter och konsumenter av masterdata inom och utanför organisationen.
Utföra felsökning och rotorsaksanalys vid incidenter och problem.
Genomföra teknisk testning kopplat till IDMC.
Säkerställa kontinuerlig kunskapsöverföring och dokumentation.
KravMycket god förmåga att kommunicera på svenska och/eller engelska i tal och skrift.
För ETL-utvecklare: minst 10 års erfarenhet av Informatica MDM, PowerCenter och IDQ.
För ETL-utvecklare: minst 3 års erfarenhet av root cause analysis.
För ETL-utvecklare: erfarenhet av att ha utfört teknisk testning av IDMC.
För Configuration Manager (MDM): minst 7 års erfarenhet av Informaticas MDM-plattform.
För Configuration Manager (MDM): minst 4 års erfarenhet som Configuration Manager för PC, IDQ och MDM.
För Configuration Manager (MDM): Certified Professional Master Data Management 10 Administrator.
För Configuration Manager (MDM): Informatica Certified IDMC Fondation.
För Configuration Manager (databas/DBA): minst 10 års erfarenhet som DBA.
För Configuration Manager (databas/DBA): minst 10 års erfarenhet av integration av affärssystem.
För Configuration Manager (databas/DBA): minst 5 års erfarenhet av Oracle.
För Configuration Manager (databas/DBA): minst 2 års erfarenhet av MDSM-infrastruktur.
För Configuration Manager (databas/DBA): certifierad Oracle.
