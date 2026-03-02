Senior markprojektör inom infrastruktur
Wrknest AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten Nu rekryterar vi en Senior Markprojektör till ett väletablerat bolag inom infrastruktur. Bolaget har stark förankring inom kanalisation och ledningssamordning och består av ett erfaret team med lång branschbakgrund. De arbetar nära entreprenadsidan, vilket ger en praktisk och verklighetsförankrad förståelse i projekten. Nu vill de stärka upp med en mer markorienterad profil som kan ta tekniskt ansvar, bredda erbjudandet och vara med och ta nya marknadsandelar.
Rollen passar dig som har arbetat i en större organisation och känner att du vill ha större inflytande. Här blir du inte en siffra i mängden. Du får utrymme att påverka uppdrag, arbetssätt och affär, och förväntas också vara med och driva utvecklingen framåt.
Projekten varierar i storlek och form. Ibland hyrs du ut som specialistresurs till beställare, ibland arbetar du i anbud eller i längre uppdrag som kan sträcka sig upp till flera år.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som senior markprojektör har du ett övergripande tekniskt ansvar inom mark. Du arbetar både operativt i projekten och arbetsledande mot juniora kollegor. Rollen innebär stor variation och du förväntas bidra både i leverans och affär.
Du kommer exempelvis att:
Ansvara för projektering inom mark och anläggning
Samordna markritningar och tekniska beskrivningar
Identifiera och hantera risker
Delta i kostnadsberäkningar och kalkyler för uppdrag och anbud
Arbeta med modeller, ritningar och tekniska handlingar
Stötta och arbetsleda juniora markprojektörer
Bidra i anbudsarbete och granskning av förfrågningsunderlag
Projekten kan innefatta allt från komplex infrastruktur, exempelvis djupa schakter och omläggning av befintliga ledningar, till enklare kommunala markuppdrag inom gata och väg.
Vi söker dig som har
10 års erfarenhet av markprojektering
Har god vana av att arbeta med modeller, ritningar och tekniska beskrivningar
Har erfarenhet av kostnadsberäkningar och kalkylarbete
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi ser det som meriterande
Erfarenhet av uppdrag mot större offentliga beställare
Erfarenhet av kanalisation
Eget kontaktnät inom branschen
Som person är du självgående och trygg i din kompetens. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och där initiativ uppskattas. Kunden är ett mindre bolag med stark gemenskap, där många gärna ses även utanför arbetstid. De söker därför någon som vill vara en del av gruppen och bidra till kulturen. Samtidigt behöver du vara strukturerad, affärsmässig och relationsbyggande.
Här förväntas du inte få uppdrag serverade. Du är med och driver, bygger relationer och identifierar möjligheter
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början - men du ska ha en vilja att lära dig! Därför söker vi dig som är A, B och C. Som person är du även noggrann i ditt arbete och serviceinriktad i din kontakt med kunder och kollegor.
Övrig information
Start: enligt ök
Plats: Stockholm
Omfattning: heltid
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7316798-1869536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9772662