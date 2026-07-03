Senior Managementkonsult
Combitech Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Combitech har en ledande roll i den transformation som sker i samhälle och försvar och som berör gränssnitten teknik, geopolitik, människa och affär. Har du ett stort intresse av att ständigt utveckla och tillsammans med andra påverka människor och organisation med värdeskapande förändring? Vill du arbeta med att forma morgondagens smarta och hållbara lösningar för samhälle och industri? Då är Combitechs Digital & Management division något för dig. Vi söker dig i Stockholm, Linköping eller Göteborg som har en bakgrund som senior managementkonsult med erfarenhet av industri eller försvar och söker en arbetsplats där du kan skapa förändring på riktigt.
Vad vi erbjuder
Hos oss på Combitech får du möjligheten att arbeta med transformation på hög nivå. Vi har etablerat oss som ledande inom sektorer som industri och försvar. Vårt arbete slutar inte med strategi och roadmap - vi har stöd av över 2500 teknikkonsulter som hjälper oss att förverkliga förändringar.
Digital & Management är en snabbt växande division inom Combitech där vi arbetar med strategi, innovation och värdeskapande förändring på ledningsnivå där du har unika möjligheter att påverka och bidra till utformningen av din och vår framtida riktning. Hos oss står människan alltid i centrum, både i de lösningar vi levererar till våra kunder och i hur vi samarbetar internt. Vi är ett team med höga ambitioner men vi värdesätter även en balans mellan arbete, familj och fritid. Vi tror att du presterar bäst när hela ditt liv får rum och blomstra, professionellt såväl som privat. Vår arbetskultur är en av våra starkaste sidor och vi tror på ett platt och värderingsstyrt ledarskap.
Vad rollen innebär
Som senior managementkonsult på Combitech och en del av vårt team kommer du att arbeta nära kunder och kollegor för att sälja, leda och delta i strategiska förändrings- och utvecklingsprojekt med fokus på centrala aktörer inom svenskt försvar och industri.
Du kommer aktivt bidra till att bygga vidare vår verksamhet kring visionen "The home for human superpower" med mission "Leading with impact, shaping the future of Swedish industry" där vi genom att fokusera på kundens behov, skapar värde och driver kontinuerlig förändring med långsiktig och hållbar effekt.
Vad vi söker
Vi söker dig som har cirka 5-10 års arbetslivserfarenhet som managementkonsult inom strategi och transformation, och har drivit affärsmässig tillväxt och innovation. Du är utbildad på universitets- eller högskolenivå och har en påvisad förmåga att identifiera och realisera affärsmöjligheter.
Som person är du lyhörd, analytisk och nyfiken med en stark kommunikativ förmåga. Du är van att vara drivande i processer och arbetar gärna i team. Vi ser gärna att du drivit transformationer eller affärsmodellsarbete i industri eller försvar, och tillämpat metodiker som agila eller designbaserade tillvägagångssätt. Sälj är en naturlig del av ditt arbete och du tycker det är spännande med nya affärsmöjligheter.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in ditt CV där du berättar hur du kan bidra till vår fortsatta framgång. Kom och gör skillnad - både i affärsvärlden och i samhället. Tillsammans kan vi skapa en framtid där teknologi och mänskliga värderingar går hand i hand.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med eventuell registerkontroll.
Rekryterande chef/kontaktperson: Affärsområdeschef Digital & Management christian.orrego@combitech.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
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167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9991510