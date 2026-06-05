Senior M365-specialist
Eccera Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Nu söker vi en erfaren M365-specialist till ett längre uppdrag hos en offentlig verksamhet i Stockholm. Här får du bidra med din djupa tekniska kompetens och samtidigt vara en nyckelperson i ett team som arbetar strategiskt, långsiktigt och i nära samverkan med verksamheten.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen som M365-specialist arbetar du brett och djupt med hela Microsoft 365 plattformen, inklusive Azure, Entra ID, Power Platform, Teams, OneDrive, SharePoint Online och Exchange. Du tar fram, utvärderar och dokumenterar tekniska lösningar, samtidigt som du driver utveckling och förbättringar i miljön. Arbetet innebär att automatisera processer och arbetsflöden, bland annat genom PowerShell, samt att hantera säkerhetsadministration för att säkerställa en robust och trygg M365 miljö. Du ansvarar även för förstudier, analyser och införanden kopplade till plattformen.
Rollen kräver löpande omvärldsbevakning där du följer Microsofts roadmap och omsätter nya funktioner till praktiska rekommendationer. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med team och andra berörda funktioner.Profil
Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och trygg i din kompetens, samtidigt som du uppskattar att samarbeta med andra och bidra till ett gott teamklimat. Du har lätt för att kommunicera med både tekniska och icke tekniska kollegor och kan omsätta komplexa frågor till tydliga rekommendationer. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och trivs i en miljö där det händer mycket och där utvecklingen inom Microsoft 365 går snabbt.
Som person är du nyfiken, engagerad och har ett genuint intresse för att följa plattformens utveckling och omsätta ny kunskap i praktiken.Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av senior systemadministration i Microsoft 365
God erfarenhet av M365 automation och PowerShell
Erfarenhet av säkerhetsadministration i M365
Dokumenterad vana av att designa och utvärdera tekniska lösningar
Erfarenhet av förstudier, analyser eller införanden inom M365
God kommunikationsförmåga där du också talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av egenutvecklade identitetsplattformar
Erfarenhet av IT‐drift, förvaltning eller utveckling inom offentlig sektor eller utbildningsmiljöer
Relevanta Microsoftcertifieringar
Erfarenhet av agila arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9949956