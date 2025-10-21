Senior Lösningsarkitekt Inom Dynamics 365 Crm Till Crmk!
Brinner du för att utveckla verksamheter och skapa kundupplevelser i toppklass? Har du erfarenhet av Dynamics 365 CRM och Power Platform? CRMK söker nu en vass lösningsarkitekt till sitt växande team. Spännande uppdrag väntar, skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vill du arbeta på ett företag där kompetensutveckling är en del av arbetsveckan och där din röst påverkar lösningar hos några av Sveriges mest spännande kunder? Då kan CRM-Konsulterna vara nästa steg för dig.
CRM-Konsulterna (CRMK) grundades 2010 av Gustaf Westerlund, en av Sveriges mest välrenommerade experter inom Microsoft Dynamics 365. Sedan starten har CRMK vuxit stadigt och etablerat sig som en ledande aktör på den svenska CRM-marknaden - kända för sin kompetens, kreativitet och kundfokus. Med ett ständigt ökande antal uppdrag och ett växande intresse från nya kunder, befinner sig CRMK i en expansiv fas. CRMK har kontor i både Stockholm och Kalmar, men söker medarbetare från hela Sverige och arbetar med kunder över hela landet.
Nu söker de dig som senior lösningsarkitekt inom Dynamics 365 CRM som vill ta nästa steg in i ett bolag där din kompetens ständigt utvecklas. De söker dig som trivs i en roll där du får kombinera affärsförståelse med teknisk expertis. CRMK är ärliga, värderar allas kompetens och tänker in "win-win" för varandra och framförallt för deras kunder.
Du erbjuds
• Tid för utveckling: 20 % av arbetstiden avsätts för kompetensutveckling - varje vecka
• Flexibilitet: Arbeta där du trivs bäst, med flexibla arbetstider
• Trygghet: Kollektivavtal, sjukförsäkring och generöst friskvårdsbidrag
• Gemenskap: Trevliga kontor i Stockholm och Kalmar, med många skratt och aktiviteter
• Expertmiljö: Tillgång till några av Sveriges mest erfarna Dynamics 365-specialister
Dina arbetsuppgifter
Som lösningsarkitekt på CRMK får du möjlighet att forma hur organisationer arbetar, beslutar och växer- med hjälp av Microsofts Power Platform och Dynamics 365. Det kan handla om att bygga nya lösningar eller vidareutveckla befintliga, alltid med Power Platform och Dynamics 365 som grund. Du är med genom hela processen: från första mötet och kravfångst till implementering, utbildning och uppföljning.
Utöver det som beskrivits ovan kommer du i ditt arbete att:
• Driva CRMKs kunder framåt i deras utvecklingsresa
• Arbeta tätt tillsammans med andra konsulter i både implementations- och förvaltningsprojekt där ni ansvarar för helhetslösningen från ax till limpa
• Driva workshops med kund för att fånga krav och förstå verksamheten
• Hålla pedagogiska och lärorika utbildningar för CRMKs kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Trivs i en roll där du får kombinera affärsförståelse med teknisk expertis. Du har arbetat med Dynamics 365 och Power Platform i flera år och känner dig trygg i att leda kunddialoger, driva workshops och stötta kollegor. Har du även certifieringar inom Dynamics 365 Customer Engagement (CE) och Power Platform är det en stor bonus
• Har förståelse för kravfångst och kravmetodik
• Har erfarenhet från både implementation- och förvaltningsprojekt
• Har en naturlig förmåga att bygga broar mellan verksamhet och IT
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Hos CRMK får du inte bara ett jobb - du blir en del av ett team som älskar att dela kunskap, lösa problem och ha kul på vägen. Vi ser fram emot att höra hur du vill bidra till vår gemensamma resa!
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: en personlighetsanalys och ett test av kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
