Senior Lösningsarkitekt Digital arbetsplats
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en lösningsarkitekt inom digital arbetsplats till en verksamhet i energisektorn med en samhällsviktig IT-miljö. Förvaltningsobjektet IT-arbetsplats är i en pågående transformation mot nästa generations Digitala arbetsplats. I rollen bidrar du med arkitekturkompetens och erfarenhet för att forma målbild, vägval och leverans - i nära samarbete med både förvaltning och genomförande.
Uppdraget kombinerar strategiskt arkitekturarbete med praktisk implementering tillsammans med tekniska team, med fokus på hållbara och realiserbara lösningar som stödjer verksamhetens behov över tid.
ArbetsuppgifterTa fram och kvalitetssäkra lösningsarkitektur inom projekt och/eller förvaltning i linje med övergripande arkitektur, principer och riktlinjer.
Utforma lösningar som integrerar verksamhetsbehov, informationshantering och teknikval.
Säkerställa att föreslagna lösningar är realiserbara, hållbara och stödjer verksamhetens mål.
Samarbeta nära utvecklingsteam, projektledare och andra arkitektroller.
Designa och implementera lösningar för modernt samarbete, inklusive Teams, Azure AD, SharePoint, digital whiteboard, persistent chat och videokonferens.
Ta fram nödvändig dokumentation samt bidra vid överlämning till linjeorganisation.
Stötta linjeorganisationen i förvaltning efter införande.
KravErfarenhet av att ta fram och kvalitetssäkra lösningsarkitektur inom projekt och/eller förvaltning.
Erfarenhet av att utforma lösningar för modern digital arbetsplats och samarbete.
Praktisk erfarenhet av att designa och implementera lösningar i Microsofts samarbetsplattform, inklusive Teams, Azure AD och SharePoint.
Förmåga att ta fram relevanta design- och arkitekturdokument samt driva överlämning till förvaltning.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet av digital whiteboard, persistent chat och videokonferenslösningar i större organisationer.
