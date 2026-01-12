Senior Lösningsarkitekt anläggningsdata och simulatorer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior lösningsarkitekt med stark erfarenhet av anläggningsdata och transportsystemsimulatorer. I rollen arbetar du med att projektera, förädla och kvalitetssäkra digitalt anläggningsdata som används i en järnvägssimulator, samt bidra med expertstöd i förvaltning och vidareutveckling. Uppdraget innebär också att leda och utveckla den digitala arkitekturen inom området anläggningsdata i en komplex, verksamhetskritisk miljö inom transportsektorn.
ArbetsuppgifterProjektera in och förädla digitalt anläggningsdata till järnvägssimulator.
Bidra i utveckling och expertstöd kopplat till förvaltning och vidareutveckling av simulatorlösningen.
Uppdragsleda arbetet inom digital arkitektur med fokus på anläggningsdata.
Stödja arbetet med anläggningsuppdateringar i simulatorn.
Bygga och ta fram testscenarier för simulatorer mot transportsystem.
KravMinst 9-12 års relevant erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av att leda andra i arbete.
Minst 4 års dokumenterad kunskap av användning av anläggningsdata inom transportsystem (t.ex. tågledning eller liknande).
Minst 4 års dokumenterad kunskap inom simulatorer för transportsystem (t.ex. tågledning eller liknande).
Minst 4 års dokumenterad teknisk kunskap om anläggningsuppdatering i simulatorer för transportsystem.
Förmåga att bygga testscenarier för simulatorer mot olika typer av transportsystem.
Svenska som arbetsspråk.
