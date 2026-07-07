Senior lösningsarkitekt
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-07
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Vill du vara med och bygga moderna tekniska plattformar för samhällsviktig infrastruktur? Hos E-hälsomyndigheten får du arbeta med nationella e-hälsotjänster som bidrar till en trygg läkemedelshantering och gör det enklare för apotek, vården och medborgare att få tillgång till kritisk information i rätt tid.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som senior lösningsarkitekt ansvarar du för att sätta riktning och styra arkitekturen inom vår plattformsdomän. I rollen fattar du arkitekturella beslut, omsätter dem i konkret arkitekturdokumentation och validerar dem genom POC:er och piloter. Du säkerställer att arkitekturen är hållbar, säker, samordnad och stödjer verksamhetens mål.
Du tillhör enheten produktledning som är del av sektionen utveckling av plattformar.
Enheten produktledning omfattar bland annat ledande roller i vår agila nätverksorganisation såsom SAFe-ramverkets agila roller (PM, RTE, PO samt SA). Utöver detta finns domän och lösningsarkitekter som kommer vara nära samarbetspartners för att lösa plattformstågets behov.
Inom sektionen finns ansvar för att utveckla och ta fram gemensamma komponenter som delas mellan verksamhetsområden och/eller övriga avdelningar. Fokus är på att leverera tjänster genom självbetjäning och att kunna få fullständiga CI/CD-flöden för verksamhetens produkter.
Avdelningen för digital strategi och plattform ansvarar för myndighetens gemensamma tekniska plattform, delade förmågor och tjänster. Domänen omfattar områden som containerplattform, identitets- och åtkomsthantering, API-management och integrationer, kontinuerlig leverans (CI/CD), observability samt digital signering.
Om dig
Vi söker dig som är van att ta ansvar för ditt eget arbete och att driva dina processer framåt. Du är flexibel, har förmågan att hantera omprioriteringar och kan anpassa dig efter situationen du befinner dig i. Vi ser också att du har en god analysförmåga och är duktig på att se långsiktiga och hållbara lösningar i komplexa sammanhang. Vidare tar du gärna initiativ till aktiviteter för att nå uppsatta mål.
Då du kommer att jobba såväl självständigt som i team förutsätter vi att du har en god samarbetsförmåga, kan skapa förtroende och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Vi söker dig som har:
akademisk examen som civilingenjör, systemvetare eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av arkitekturarbete i komplexa IT-miljöer, inklusive styrning, livscykelhantering och dokumentation
god förståelse för moderna plattformsmiljöer och de tekniska förmågor de innefattar
erfarenhet av modern mjukvaruutveckling och systemdesign
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn eller annan reglerad verksamhet
erfarenhet av säkerhetsarkitektur och regelefterlevnad inom offentlig sektor
erfarenhet av agila arbetssätt och arkitekturarbete i en SAFe-organisation
erfarenhet av identitetsfederering och åtkomsthantering
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Mathias Erlandsson: 010-458 63 01
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 2 september 2026. Då det är semestertider kommer du ha möjlighet att söka tjänsten hela sommaren, dock senast den 2/9. Vi uppskattar om du skickar din ansökan så snart du har möjlighet då vi tittar på ansökningar löpande. Rekryteringsprocessen kommer att återupptas i höst. Observera att under sommarperioden kommer vi att ha begränsad möjlighet att svara på telefon och mejl.
Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Utveckling av plattformar, Produktledning Kontakt
Rekryterande chef
Mathias Erlandsson 0104586301 Jobbnummer
9995013