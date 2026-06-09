Senior lösningsarkitekt
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du ta ett helhetsgrepp om lösningsarkitektur i en modern teknikmiljö där API:er, integrationer och molnplattformar står i centrum. Du arbetar nära både frontend och backend och omsätter verksamhetsbehov till hållbara, skalbara och framtidssäkra lösningar. Rollen spänner från referensarkitektur och integrationsmönster till stöd i implementation och drift, med fokus på att kvaliteten håller genom hela kedjan. Det här är en roll för dig som vill kombinera strategisk riktning med praktiskt inflytande i teamets tekniska vägval.
ArbetsuppgifterDu tar fram end-to-end lösningsdesign från behov och krav till implementation och drift.
Du designar och styr API-baserade lösningar i moderna .NET-miljöer.
Du definierar referensarkitektur, integrationsmönster och principer för robust och skalbar systemkommunikation.
Du arbetar med REST-baserade API:er, API Management och integrationslager.
Du säkerställer icke-funktionella krav som prestanda, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.
Du driver arkitekturfrågor inom molnarkitektur i Azure, mikrotjänster, CI/CD, DevOps och versionshantering.
Du bidrar i lösningar för asynkrona och eventdrivna flöden, exempelvis med Azure Service Bus och Kafka.
Du stöttar utvecklingsteamet i tekniska beslut och säkerställer att implementationen följer arkitekturella principer.
Du samarbetar nära med Produktägare, UX, utvecklare och andra arkitekter i ett agilt arbetssätt.
KravGedigen erfarenhet av lösningsarkitektur med stark teknisk bredd.
Erfarenhet av att designa och realisera API-baserade lösningar i moderna .NET-miljöer.
Erfarenhet av design och governance av REST-baserade API:er.
Erfarenhet av databasdesign och modellering i SQL-miljöer, inklusive EF Core.
Erfarenhet av distribuerade arkitekturer och cache-strategier, exempelvis Redis.
Erfarenhet av API Management och integrationslager, exempelvis WSO2 eller motsvarande.
God förståelse för autentisering och auktorisation med OAuth 2.0 och moderna identitetslösningar.
Erfarenhet av asynkrona och eventdrivna arkitekturer samt meddelandebaserade integrationsmönster.
Erfarenhet av molnarkitektur i Azure och lösningar baserade på mikrotjänstarkitektur.
Erfarenhet av containerbaserade plattformar, exempelvis Kubernetes och Docker.
Vana att arbeta agilt och nära både verksamhet och utveckling.
MeriterandeErfarenhet av system med mycket höga krav på tillgänglighet, skalbarhet och resiliency.
Erfarenhet av retail-lösningar, särskilt inom kundresa i butik, självscanning och kassaflöden.
Erfarenhet av arkitektur i organisationer med hög transaktionsvolym och komplex systemmiljö.
Aktiv användning av AI-stöd i arkitektur- och utvecklingsprocesser.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880238-2044388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9955672