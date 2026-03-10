Senior Lösningsarkitekt - Kafka Plattform
2026-03-10
Vi söker nu en senior lösningsarkitekt till ett uppdrag i Stockholm där du kommer att spela en central roll i utvecklingen och förvaltningen av en Kafka-baserad integrationsplattform med höga krav på tillgänglighet, stabilitet och skalbarhet.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
I uppdraget som Senior lösningsarkitekt kommer du att bidra till implementering, vidareutveckling och förvaltning av en Kafka-plattform i en komplex teknisk miljö. Plattformen hanterar integrationer mellan flera olika system, databaser och API:er och är en viktig del av organisationens data- och integrationsarkitektur.
Arbetet innebär att:
Implementera och vidareutveckla en Apache Kafka-plattform i on-premise miljö
Bygga och underhålla datakod som integrerar olika databaser, API:er och system
Arbeta med övervakning, felsökning och förvaltning av plattformen för att säkerställa hög stabilitet och tillgänglighet
Konfigurera och hantera Kafka Connect och olika typer av konnektorer
Implementera och underhålla egenbyggda komponenter i Kafka
Arbeta med GitOps och Infrastructure as Code
Arbeta med GitOps och Infrastructure as Code
Samarbeta nära andra team och bidra till kunskapsdelning och teknisk utveckling

Profil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i komplexa tekniska miljöer, har ett arkitektoniskt helhetsperspektiv och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor.

Kvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Minst 9 års erfarenhet som lösningsarkitekt
Dokumenterad erfarenhet av att sätta upp och administrera Apache Kafka i on-premise miljöer, inklusive loggning, monitorering och certifikatshantering
Dokumenterad erfarenhet av GitOps och Infrastructure as Code
Dokumenterad erfarenhet av containerteknologi och lokal orkestrering
Dokumenterad erfarenhet av Kafka Connect, inklusive konfiguration av konnektorer för flera typer av datakällor
Dokumenterad erfarenhet av att implementera egenutvecklade komponenter i Kafka
Meriterande
Erfarenhet av att designa Kafka-arkitektur för horisontell skalning
Erfarenhet av stream processing
Säkerhetsprövning kan komma att genomföras. I samband med detta kan även krav på svenskt medborgarskap förekomma.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eccera Professionals AB
Kontakt
Julieth Escobar
julieth.escobar@eccera.com
